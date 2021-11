Nogometašima je jako teško 'progutati' kritike njihov račun, posebice kad se to odnosi na igranje u nacionalnom dresu. Najbolje to u Hrvatskoj zna Mateo Kovačić kojemu se često prigovaralo kako je to drugi igrač u klubu i reprezentaciji. Ovih dana slično prolazi bosanskohercegovački kapetan Miralem Pjanić.

Igrač Bešiktaša na posudbi iz Barcelone odigrao je protiv Finske u subotu katastrofalno, kao i ostatak momčadi, pa tako reprezentacija Bosne i Hercegovine neće vidjeti Katar sljedeće zime, osim možda u privatnom aranžmanu.

Finci su slavili 3-1 u Bilinom Polju golovima Forssa, Loda i O'Shaughnessyja, dok je jedini gol za 'zmajeve' djelo Dinamovog dvojca Gojak-Menalo. Naravno, naše susjede boli rezultat, ali još više ne zainteresirana igra bez ikakvog smisla. Inače, gosti su već od 29. minute igrali s igračem manje jer je pocrvenio Raitala, no i s desetoricom u polju, Finska je bila puno bolje. Pjanić je napustio igru u 66. minuti uz salve povika i zvižduka s tribina zeničkog stadiona.

Edina Džeke nije bilo zbog ozljede u milanskom derbiju pa se puno više očekivalo od Pjanića, no on je po tko zna koji put podbacio.

Tako je od miljenika navijača došao do statusa jednog od najomraženijih igrača iz svlačionice 'zmajeve'. Nakon utakmice su navijači počeli masovno dijeliti njegove fotografije iz noćnih provoda za koje tvrde da su najveći razlog loše igre Pjanića. Ipak, ne može se ustanoviti radi li se o aktualnim fotografijama ili o 'grijesima' iz prošlosti...

Kako god, Svjetsko prvenstvo u Brazilu tako ostaje jedino veliko natjecanje na kojem je nastupila Bosna i Hercegovina, a tako će i još neko vrijeme ostati.