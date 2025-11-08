VIDEO Krovinović zakucao loptu u mrežu pored petorice igrača Osijeka! Ovako je Hajduk poveo

Nogometaši Hajduka teško su mogli poželjeti bolji početak 13. kola Hrvatske nogometne lige. Nakon samo pet minuta, Poljud je eruptirao u oduševljenju nakon što je Filip Krovinović doveo "bijele" u vodstvo protiv Osijeka.

Akciju je "zakuhao" Iker Almena, koji je probio desnu stranu pa poslao povratnu loptu. Hajdukovac je zamislio da ona završi u srcu kaznenog prostora, ali je ona ipak završila na rubu šesnaesterca kod Krovinovića, koji nije puno oklijevao, već se zaletio prema lopti i opalio iz prvog dodira.

Poslao je nezaustavljivi projektil u desnu stranu mreže. Čak su petorica Osječana bila ispred lopte u tom trenutku, ali Marko Malenica nije puno mogao učiniti da mrežu Osijeka sačuva netaknutom. Gol možete pogledati OVDJE.

Utakmica je i dalje u tijeku...