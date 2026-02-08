Obavijesti

VIDEO Krznati uljez dvaput prekinuo utakmicu Jakirovića

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Prava golijada odvila se na MKM stadionu u Hullu na dvoboju 31. kola Championshipa između Jakirovićevog Hulla i Bristola(3-2). Međutim, rezultat nije bio u prvom planu, već vjeverica koja je prekinula susret

Sergej Jakirović radi odlične stvari na Otoku i klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja. Njegova momčad trenutačno je četvrta u ligi i pet bodova iza prvog Coventryja. U subotnjem porazu od Bristol Cityja (3-2) glavna tema nije bio nogomet, već vjeverica zbog koje je utakmica dva puta prekinuta.

Na početku drugog poluvremena u dva navrata malena životinja prekinula je utakmicu na osam minuta. Vjeverica je naposljetku uhvaćena, a sve je bilo nadoknađeno u pozamašnoj sudačkoj nadoknadi.

Hull City v Bristol City, Sky Bet Championship, Football, MKM Stadium, Hull, UK - 07 Feb 2026
Foto: Profimedia

Golove za Bristol zabili su Atkinson, McCrorie i Riis, dok su za Jakirovićev Hull pogotke dali McBurnie i Dowell. Bristol je trenutačno osma ekipa Championshipa i ima osam bodova manje od Hulla. Nekadašnji strateg Dinama cilja na prva dva mjesta i izravan plasman u Premier ligu, a do kraja sezone preostalo je još 15 utakmica.

