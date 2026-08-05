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VIDEO Kulenović i dalje 'trpa' za Torino na pripremama. Zabio i Budimir, mirno matirao Srbina

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Kulenović i dalje 'trpa' za Torino na pripremama. Zabio i Budimir, mirno matirao Srbina
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net
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Hrvatski golgeteri gore! Kulenović zabio dva za Torino, Budimir pogodio za Osasunu i najavili vatrenu sezonu

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Hrvatski napadači su u dobroj formi uoči početka nove sezone. Dok se klubovi pripremaju za prve službene izazove, dvojica hrvatskih igrača istaknula su se u prijateljskim dvobojima. Sandro Kulenović s dva gola u dresu Torina, a Ante Budimir jednim za Osasunu.

Posebno raspoložen bio je Kulenović, koji je ponovno pronašao put do mreže u pripremnom razdoblju. Torino je na stadionu Filadelfia odigrao utakmicu protiv Vada, momčadi koja se natječe u trećoj talijanskoj igi, te slavio s 3-1, a upravo je hrvatski napadač obilježio susret.

Torino je poveo u devetoj minuti. Kulenović je iskoristio prostor iza obrane, zaobišao vratara i mirno završio akciju za početno vodstvo Torina. Nije se tu zaustavio, u 37. minuti ponovno se upisao među strijelce. Nakon udarca Cesarea Casadeija lopta se odbila do njega, a hrvatski napadač sjajnim lažnjakom izbacio čuvara iz igre i preciznim udarcem povisio prednost svoje momčadi.

Za bivšeg dinamovca je ovo još jedna potvrda odlične forme tijekom priprema. Prije dvoboja s Vadom već je zabio četiri gola protiv amaterskog Pinzola, a pogodio je i iz kaznenog udarca u susretu protiv Alcionea. Hrvatski napadač tako nastavlja slati poruku treneru da ozbiljno računa na njega uoči početka nove sezone Serie A.

U golgeterskom ritmu je i iskusniji hrvatski napadač Ante Budimir. Njegova Osasuna u prijateljskoj utakmici protiv Napolija poražena je 2-1, ali upravo je Budimir bio strijelac jedinog gola španjolske momčadi.

Napoli je poveo u 27. minuti preko Mattea Politana, a vodstvo talijanske momčadi dodatno je povećao Lorenzo Lucca u 53. minuti. Ipak, Osasuna se vratila u susret nakon što je Budimir izborio kazneni udarac. Obrana Napolija srušila ga je u šesnaestercu, a hrvatski napadač preuzeo je odgovornost te u 69. minuti sigurno zabio penal Vanji Milenković-Saviću

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