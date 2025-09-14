VIDEO Kulenović, zlatni džoker Dinama. Gol nakon 18 sekundi!

Sandro Kulenović ušao je u igru u 57. minuti, a u istoj minuti, samo 18 sekundi kasnije, odmah zabio za Dinamo! Peti ligaški gol i sedmi ove sezone za napadača "modrih" koji je vratio domaćinima nadu da protiv Gorice mogu izbjeći poraz.

Nakon što je potpisao novi ugovor do 2029. s maksimirskim klubom, Kulenović je potvrdio status zlatne zamjene i zabio nakon kornera Luke Stojkovića glavom u prvi kut iz vrlo teške situacije. Postao je prvi strijelac lige, prestigavši klupskog suigrača Diona Drenu Belju i Naila Omerovića, koji su na četiri gola.

Nedugo nakon tog gola uslijedio je novi šok za domaćine i isključenje Luke Stojkovića zbog neopreznog starta na sredini terena. Trčao je u suzama u svlačionicu.