VIDEO 'Kulesonijevo svjetsko prvenstvo u pikadu'. Pogledajte kako se dinamovci sjajno zezaju

Lider HNL-a, Dinamo, priprema se za nastavak sezone u Čatežu. Treniraju po snijegu i zimskim uvjetima i bruse formu za napad na titulu. Naporni treninzi i niske temperature sigurno su ostavili traga na igračima, pa su morali pronaći način za razonodu. Kako je kraj prosinca i početak siječnja rezerviran za Svjetsko prvenstvo u pikadu, i dinamovci su napravili svoj mali turnir te je službena stranica sve objavila na društvenim mrežama.

U Čatežu je održano "Svjetsko prvenstvo Kulesonija u pikadu 2026". Sandro Kulenović preuzeo je ulogu voditelja i s mikrofonom u ruci svečano otvorio turnir, dok su ostali suigrači pljeskom pozdravili početak natjecanja. Vrhunac videa bio je ždrijeb skupina, gdje su se imena igrača izvlačila iz posude, a svako izvučeno ime popraćeno je smijehom i dobacivanjem, što svjedoči o sjajnom raspoloženju unutar svlačionice. Čitav događaj organiziran je na visokoj razini, s pločom na kojoj su iscrtane skupine i raspored natjecanja, pokazujući da su igrači ovaj interni turnir shvatili vrlo ozbiljno, ali uz veliku dozu zabave.

Ova doza smijeha i opuštanja dolazi u pravom trenutku, jer pred Dinamom su veliki izazovi. Nakon što su 2025. godinu završili na vrhu ljestvice HNL-a, izabranici trenera Marija Kovačevića pripremaju se za zahtjevan raspored. Već 15. siječnja očekuje ih prijateljska utakmica protiv austrijskog TSV Hartberga, a potom slijede ključni dvoboji u Uefinoj Europskoj ligi protiv rumunjskog FCSB-a i danskog Midtjyllanda. Dobro raspoloženje i zajedništvo, ali i izbrušena forma, bit će presudni za nastavak borbe na dva fronta.