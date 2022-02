U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka francuski napadač PSG-a Kylian Mbappé zabio je Real Madridu gol u posljednjim sekundama sudačke nadoknade.

- Htjeli smo biti spremni za ovako velike večeri. Sanjali smo ovakve noći. Htjeli smo pobijediti i prema pobjedi su nas gurali naši navijači. Gol? U šesnaestercu je napadač taj koji uvijek drži kontrolu. Neymar je imao loptu, ja sam se izvukao na stranu i došao u situaciju dva na jedan. Napadač uvijek mora napadati, a oni su se počeli povlačiti preda mnom. Obrambeni igrač je napravio korak unatrag, odlučio sam gdje želim ići i uspio sam provući loptu i gurnuti je ispod Courtoisa - kazao je francuski napadač nakon utakmice.

Mbappé je zahvaljujući individualnoj kvaliteti donio pobjedu svojoj momčadi u 94. minutu kada je nanizao tri igrača Reala i prizemnim udarcem matirao Courtoisa.

Akciju u kojoj se Mbappé driblingom riješio Lucasa Vasqueza i Edera Militaa te zabio pobjednički gol možete pogledati OVDJE.

- Rekao sam da ću dati sve od sebe i to sam morao dokazati. Ovoga puta sam uspio, a zajedno ćemo to morati napraviti i u uzvratu na Bernabeu - rekao je Mbappé.

O prelasku francuskog napadača u 'kraljevski' klub piše se već neko vrijeme, a navodno je s čelnicima već sve dogovorio. Na ljeto mu istječe ugovor s PSG-om s kojim je odbio potpisati novi pa čeka istek ugovora kako bi na ljeto mogao preseliti na Santiago Bernabeu.

- Utječe li ova utakmica na moju budućnost? Ne! Znam da igram za jedan od najboljih klubova na svijetu. Dat ću sve od sebe do kraja sezone. A ionako još nisam odlučio o svojoj budućnosti. Želim se fokusirati na nogomet. Puno je stvari rečeno, svi znaju pomalo o svemu, a svi pričaju o ni o čemu. Istina je da sam bio fokusiran na to da pomognem momčadi. Morat ćemo to još jednom pokazati 9. ožujka. Vrlo sam fokusiran i sretan u PSG-u - rekao je odlučno Mbappé, i to na čistom španjolskom jeziku.

Njegovu igru prokomentirao je i trener Reala Carlo Ancelotti koji je svjestan kakvu bi klasu mogao dobiti sljedeće sezone.

- Mbappé? On je trenutno najbolji igrač u Europi, prelomio je utakmicu - zaključio je Ancelotti.