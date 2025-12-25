Obavijesti

Piše Petar Božičević,
VIDEO Lamine Yamal igrao nogomet s djecom u Emiratima!
Foto: Screenshot/X

Ove je sezone za Barcelonu odigrao 20 utakmica i zabio devet golova, uz 11 asistencija. Katalonci su vodeća momčad La Lige s četiri boda više od drugoplasiranog Real Madrida

Barcelonin Lamine Yamal (18) jedna je od najvećih nogometnih zvijezdi u ovom trenutku i svaki njegov korak praćen je s velikom pažnjom. U Dubai je stigao uoči dodjele Globe Soccer nagrada, a djeci je uljepšao dan pridruživši se spontanoj igri nogometa na plaži.

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Yamala su djeca pozvala da se pridruži u igri, a on je poziv prihvatio i bos pokazao nogometno umijeće. 

Yamal je nominiran za nagradu Globe Soccer u kategoriji najboljeg nogometaša na svijetu, a ovim je potezom pokazao da je za njega nogomet prije svega strast, a onda posao. 

Ove je sezone za Barcelonu odigrao 20 utakmica i zabio devet golova, uz 11 asistencija. Katalonci su vodeća momčad La Lige s četiri boda više od drugoplasiranog Real Madrida. 

