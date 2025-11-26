Obavijesti

VIDEO Lautaro napao Modrića. Lukin potez iznenadio je mnoge

Foto: TikTok/screenshot

Veliki derbi Milana i Intera završio je pobjedom Milana 1-0, a ispod radara prošao je sukob Modrića i Martineza! Lautaro pokušao isprovocirati Modrića, ali on ostao hladan kao led

Veliki gradski derbi između Milana i Intera, odigran proteklog vikenda u 12. kolu Serie A, završio je pobjedom "rossonera" 1-0. Iako je pobjednika odlučio gol Christiana Pulišića u 54. minuti, a Inter propustio priliku iz penala Hakana Calhanoglua u 74., nekoliko dana kasnije u fokus javnosti dospjela je snimka sukoba između Luke Modrića i Lautara Martineza.

U jednoj akciji Modrić je taktički faulirao Alessandra Bastonija kako bi zaustavio opasnu kontru Intera. Odmah je prišao braniču kako bi mu se ispričao, no situaciju je zakomplicirao Lautaro Martinez.

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Kapetan Intera dotrčao je do Bastonija i Modrića te dvaput odgurnuo hrvatskog veznjaka, pokušavajući započeti verbalni i fizički sukob. Modrić je ostao miran, ignorirao provokacije i nastavio pomagati Bastoniju da ustane, objašnjavajući mu zašto je napravio prekršaj. Njegov gospodski potez naišao je na odobravanje publike, dok je Lautaro nakon nekoliko trenutaka odustao od daljnje konfrontacije.

Video sukoba pogledajte OVDJE.

Snimka je ubrzo preplavila društvene mreže i izazvala brojne reakcije. Dok su navijači Milana i neutralni promatrači hvalili Modrićevu smirenost i sportsko ponašanje, ponašanje Lautara Martineza naišlo je na osude. Mnogi komentatori istaknuli su da je argentinski napadač pretjerao i da je izabrao krivu osobu za iskaljivanje frustracija.

