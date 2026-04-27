VIDEO Lazio i Udinese remizirali u ludoj završnici, Bašić asistirao

Lazio i Udinese odigrali su spektakularnih 3-3 u posljednjem susretu 34. kola Serie A na rimskom stadionu Stadio Olimpico, koji je ponovno bio poluprazan. Razlog tome jest bojkot Lazijevih navijača, koji spadaju među najvatrenije u Europi, prema vlasniku Claudiu Lotitu, koji klub vodi još od 2004. godine. Navijači bojkotom žele izvršiti pritisak na Lotita kako bi prodao klub ambicioznijim vlasnicima.

Gosti su poveli u 18. minuti kada je Kingsley Ehizibue snažnim udarcem s desne strane donio prednost Udineseu, koji je u prvom dijelu bio bolja momčad. Lazio je u nastavku preokrenuo rezultat, prvo je Luca Pellegrini izjednačio u 50. minuti, a potom je Pedro Rodríguez u 80. minuti pogodio za 2-1 nakon akcije u kojoj je sudjelovao i Toma Bašić. Video pogledajte OVDJE.

Ipak, završnica susreta donijela je novi preokret. Arthur Atta zabio je dvaput, u 86. i 93. minuti, te preokrenuo rezultat u korist Udinesea. Kada se činilo da će gosti odnijeti sva tri boda, konačnih 3-3 postavio je Daniel Maldini pogotkom u 96. minuti.

Hrvatski veznjak odigrao je cijelu utakmicu za Lazio i dodao asistenciju za gol Pedra, čime je nastavio dobru formu ove sezone. Nakon što je prošle godine bio izvan planova i bez nastupa, ove sezone vratio se u rotaciju momčadi trenera Maurizija Sarrija i iskoristio pruženu priliku. Bašić je u aktualnoj sezoni skupio 21 nastup u svim natjecanjima uz dva pogotka i tri asistencije, a takve igre donijele su mu i pretpoziv izbornika Zlatka Dalića za reprezentativne akcije. Kod Udinesea, pak, u igru nije ulazio još jedan bivši igrač Hajduka, Branimir Mlačić. Trener Kosta Runjaić ponovno ga je ostavio na klupi.