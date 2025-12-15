VIDEO LeBron dugo nije ovako izgubio kontrolu! Napao i suca. Curry je oborio Jordanov rekord

Bila je to još jedna luda noć na parketima NBA lige. U centru pažnje bio je žestoki okršaj između Los Angeles Lakersa i Phoenix Sunsa, gdje je ponovno zaiskrilo između LeBrona Jamesa i Dillona Brooksa, dok je na drugoj strani Amerike Stephen Curry ispisivao povijest unatoč porazu svojih Warriorsa.

Utakmica između Lakersa i Sunsa bila je više od običnog dvoboja. Završila je pobjedom Lakersa 116-114, ali rezultat je ostao u sjeni novog poglavlja u rivalstvu Jamesa i jednog od najpoznatijih provokatora lige, Brooksa.

Foto: Allan Henry

Njihova netrpeljivost seže još iz dana kad je Brooks igrao za Memphis Grizzliese. U doigravanju 2023. godine nazvao je Jamesa "starim" i poručio da ga ne poštuje. Kasnije je u seriji isključen jer je udario LeBrona u međunožje. Brooks je poznat po svojoj izjavi "bockam medvjede", a sada je ponovno odlučio testirati strpljenje "Kralja".

Tenzije su bile prisutne od samog početka. Brooks je već u prvoj četvrtini zaradio tehničku pogrešku zbog guranja Jamesa. Ipak, sve je eksplodiralo u trećoj četvrtini. Nakon što je nad njim napravljen prekršaj, Brooks je u frustraciji udario loptu koja je odletjela i pogodila Jamesa.

LeBron je u tom trenutku potpuno izgubio kontrolu. Unio se Brooksu u lice i počeo vikati, a suigrači i suci jedva su ga obuzdavali. U jednom trenutku bijesa, James je čak zgrabio suca za ruku i povukao ga, zbog čega je odmah dobio tehničku pogrešku. Trener JJ Redick i suigrač Rui Hachimura morali su ga smirivati kako situacija ne bi eskalirala.

Vrhunac drame dogodio se u posljednjim sekundama utakmice. Sunsi su gubili velikom razlikom, ali su se uspjeli vratiti. Samo 12 sekundi prije kraja, Brooks je preko Jamesa zabio tricu za vodstvo Sunsa 114-113. Dok se vraćao u obranu, namjerno se ramenom zabio u LeBrona, što su suci odmah kaznili drugom tehničkom pogreškom i izbacivanjem iz dvorane.

Foto: Allan Henry

To je Lakersima dalo slobodno bacanje, ali ga je James promašio. Ipak, u sljedećem napadu, tri sekunde prije kraja, fauliran je pri šutu za tri poena. Ovaj put je bio mirniji, promašio je prvo, ali zabio druga dva bacanja za vodstvo 115-114 i na kraju pobjedu svoje momčadi.

Curryjevih 48 koševa za povijest

Dok se u Phoenixu odvijala drama, u Portlandu je Stephen Curry ispisivao nove stranice košarkaške povijesti. U porazu svojih Golden State Warriorsa od Portland Trail Blazersa 136-131, Curry je odigrao čudesnu utakmicu.

Zabio je čak 48 koševa, uz 12 pogođenih trica, i time postavio novi rekord. Nadmašio je legendarnog Michaela Jordana po broju utakmica s 40 ili više koševa nakon 30. godine života. Ovo mu je bila 45. takva utakmica u karijeri.

Foto: Robert Edwards

Ironično, ovo je drugi put u samo nekoliko dana da je Curry srušio jedan Jordanov rekord. Prošlog petka prestigao ga je i po broju utakmica s 35 ili više poena nakon 30. rođendana. Ipak, ni njegova briljantna večer nije bila dovoljna za pobjedu, jer su kod Blazersa raspoloženi bili Jerami Grant i Shaedon Sharpe, obojica s po 35 koševa.

NBA rezultati, nedjelja 14. prosinca

Hawks - 76ers 120-117

Nets - Bucks 127-82

Bulls - Pelicans 104-114

Timberwolves - Kings 117-103

Suns - Lakers 114-116

Trail Blazers - Warriors 136-131