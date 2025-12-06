Obavijesti

VIDEO Leeds United u 96. minuti zabio za bod protiv Liverpoola!

LIverpool je osmi sa 23 boda, koliko imaju šesti Crystal Palace i sedmi Sunderland, dok je Leeds 16. sa 15 bodova, koliko ima i 17. Nottingham Forest, tri manje ima West Ham United koji je u zoni ispadanja

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 15. kola engleskog nogometnog prvenstva Leeds United i Liverpool su igrali 3-3.

Svih šest golova postignuto je u drugom poluvremenu, Ekitike (48, 50) je odmah po povratku iz svlačionica doveo gote u prednost, ali domaći su uzvratila također s dva gola u samo dvije minute preko Calvert-Lewina (73-11m) i Stacha (75) za 2-2.

Szoboszlai (80) je vratio prednost na stranu Liverpoola, ali je Tanaka (90+6) duboko u sudačkoj nadoknadi spasio bod za Leeds.

LIverpool je osmi sa 23 boda, koliko imaju šesti Crystal Palace i sedmi Sunderland, dok je Leeds 16. sa 15 bodova, koliko ima i 17. Nottingham Forest, tri manje ima West Ham United koji je u zoni ispadanja.

Vodi Arsenal sa 33 boda, drugi Manchester City ima 31, a treća Aston Villa 30.

