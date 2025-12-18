VIDEO Legendarni napadač preskočio ogradu i sukobio se s navijačima svog kluba!

Trener Feyenoorda Robin van Persie proživljava rezultatsku krizu na klupi nizozemskog prvoligaša. U srijedu je Feyenoord ispao iz nizozemskog kupa od Heerenveena (3-2). To je treći uzastopni poraz nizozemskog stručnjaka, a prije ispadanja iz Kupa gubio je u Europskoj ligi od FCSB-a (4-3) i u derbiju nizozemskog prvenstva protiv Ajaxa (2-0). U zadnjih 11 utakmica legenda Arsenala i Manchester Uniteda ima osam poraza i tek tri pobjede.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Sve je eskaliralo nakon poraza od Heerenveena nakon kojeg je legendarni napadač preskočio zaštitnu ogradu i odlučio se sukobiti s navijačima. Okršaj je bio verbalne, a ne fizičke prirode, ali vidljivo je da su navijači kluba ljutiti na Nizozemca.

Nakon utakmice dao je izjave u kojima je komentirao svoj trenutačni status i boji li se otkaza.

- Nije do mene da procijenim jesam li pravi čovjek za ovaj posao ili ne. Da je do mene, radio bih ovdje još godinama jer mi je to ambicija koja me pokreće. Svakim danom želim pokazati da sam spreman za ovu poziciju. Igre posvećujemo našim navijačima i da njih učinimo sretnim. Trenutačno nisu sretni i s valjanim razlozima.

Feyenoord je u nizozemskom prvenstvu drugi s 34 boda nakon 16 odigranih utakmica. Prvi PSV Ivana Perišića bježi mu s devet bodova prednosti nakon istog broja odigranih susreta. U Europskoj ligi su tek 30. na ljestvici s tri boda nakon šest kola i bez šansi da se kvalificiraju u nokaut fazu.