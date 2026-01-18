VIDEO Legendarni Nizozemac uveo sina u igru i svjedočio dvjema sjajnim majstorijama!

Shaqueel van Persie (19), sin legendarnog nizozemskog napadača Robina van Persieja postigao je prve profesionalne golove u dresu Feyenoorda. U susretu protiv gradskog rivala Sparte njegov Feyenoord izgubio je rezultatom 4-3. Van Persie je čak dva puta zatresao protivničku mrežu, prvo u 87. minuti, a onda i minutu kasnije.

Inače, na klupi Feyenoorda je njegov otac Robin, a van Persieju mlađem ovo je treći nastup u karijeri. U igru je ušao s klupe u 63. minuti i svojoj momčadi zamalo osigurao bod.

Sparta je povela pet minuta prije kraja prvog poluvremena golom Joshue Kitolana, a prednost je udvostručio Mitchella van Bergen u 55. minuti. Hwang In-Beom smanjio je zaostatak Feyenoorda, ali precizan je bio Mito koji je pogodio mrežu u 71. minuti.

Nedugo nakon ulaska u igru, mladi van Persie zabio je petom, a onda je izjednačio nevjerojatnim škaricama. Pobjedu Sparti donio je Kitolano golom na isteku sudačke nadoknade drugog djela.

Golove pogledajte OVDJE

Feyenoord je ovo šesti poraz u šest utakmica u svim natjecanjima.