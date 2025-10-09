VIDEO Legendarni Stipe Miočić kakvog još nismo vidjeli: Branio je u Zadru, kuhao, fotografirao

Nakon što je krajem prošle godine objesio rukavice o klin i oprostio se od profesionalnih borbi, Stipe Miočić, po mnogima najveći UFC teškaš svih vremena, nije dugo mirovao. Američko-hrvatski borac (43), poznat po svojoj skromnosti i paralelnoj karijeri vatrogasca, zakoračio je u potpuno novi svijet. Umjesto brutalnih nokauta u oktogonu, Miočić će svojim obožavateljima sada servirati smijeh, nove vještine i neočekivane izazove kroz svoj YouTube serijal, a prve kadrove snimio je na kultnoj lokaciji u Hrvatskoj – nogometnom stadionu u Zadru.

Iako su ga navijači navikli gledati kako dominira nad protivnicima, Stipe se sprema pokazati svoju ranjiviju, ali i zabavniju stranu. Na društvenim mrežama najavio je pokretanje YouTube serijala znakovitog naziva "Stipe Tries" (Stipe pokušava), u kojem će se okušati u aktivnostima koje nemaju nikakve veze s borilačkim sportovima. Projekt je najavljen videom u kojem glas posuđuje legendarni UFC-ov najavljivač Bruce Buffer, dajući svemu dozu spektakla na kakvu smo od Miočića i navikli.

- Nakon godina u oktogonu, vrijeme je da probam nešto novo - poručio je Miočić. Upravo je promotivni video otkrio jednu posebno zanimljivu epizodu za hrvatske fanove. U nekoliko isječaka vidimo Stipu kako stoji na golu na kultnom stadionu Stanovi u Zadru. U ulozi nogometnog golmana, pokušava obraniti udarce osobe koja nosi majicu HNK Zadra, bivšeg prvoligaša i kluba s bogatom poviješću. Ova scena nije samo simpatičan detalj, već i potvrda Miočićeve duboke povezanosti s Hrvatskom, koju je dodatno učvrstio ove godine kada je dvaput posjetio našu zemlju.

Nogomet je samo početak. Miočićev serijal odvest će ga u razne avanture – vidjet ćemo ga kako drži teniski reket, okušava se kao fotograf, ali i kako barata kuhačom umjesto rukavicama. Uloga kuhara posebno je zanimljiva jer Stipin interes za hranu nije novost. Obožavatelji se sjećaju press konferencije iz studenog 2024. godine, na koju je stigao s tanjurom punim hrane, opušteno jedući dok je odgovarao na novinarska pitanja. Još je 2016. u jednom intervjuu s entuzijazmom govorio o svojim omiljenim jelima, pa će njegov kulinarski debi u serijalu "Stipe Tries" biti autentičan prikaz jedne od njegovih manje poznatih strasti.

Petrčane: Stipe Miočić na Sunset festivalu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ova tranzicija iz borca u "content creatora", kako se u šali sam nazvao tijekom posjeta svom omiljenom NFL timu Cleveland Brownsima, pokazuje novu, opušteniju stranu legende. Iako je tada većina to shvatila kao šalu, čini se da je Miočić ozbiljno zagrizao u svijet digitalnog sadržaja, spreman da s publikom podijeli svoje uspone i padove u učenju novih vještina.