VIDEO Leko uzeo mjeru Cholu Simeoneu. Španjolci: Vraćali su im poklone, to je nedopustivo

Kakva utakmica u Ligi prvaka! Club Brugge, pod vodstvom hrvatskog trenera Ivana Leke, odigrao je nevjerojatnih 3-3 protiv Atletico Madrida u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala. Belgijci su se vratili nakon zaostatka od 0-2 i šokirali momčad Diega Simeonea, a ishod je glavna tema u medijima od Madrida do Bruxellesa. Remi se u Bruggeu slavio poput pobjede, dok su Španjolci zvijezde zasuli kritikama.

Večer na stadionu Jan Breydel nije mogla početi lošije za Lekinu momčad. Već u osmoj minuti, nakon intervencije VAR-a, dosuđen je penal za goste koji je Julián Álvarez mirno pretvorio u vodstvo. Kad je Ademola Lookman u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena zabio za 0-2, činilo se da je priči kraj. Međutim u drugom dijelu na teren je izašao neki potpuno drugačiji Brugge.

Raphael Onyedika smanjio je na 1-2 u 52. minuti, da bi samo osam minuta kasnije Nicolò Tresoldi poravnao rezultat i zapalio tribine. Ipak, drama tu nije stala. Nesretni autogol Joela Ordóñeza u 79. minuti ponovno je doveo Atletico u vodstvo. No, Lekina momčad pokazala je nevjerojatan karakter i u 90. minuti, preko Christosa Tzolisa, stigla do konačnih 3-3 i velikog rezultata uoči uzvrata.

Španjolci u nevjerici: "Preživjeli su pakao"

Dok su Belgijci slavili, španjolski mediji nisu štedjeli kritike na račun Simeoneove momčadi. Ugledna Marca piše o "nedopustivom" ispuštanju prednosti, ističući kako je Atletico "vratio poklone" domaćinu. List AS navodi kako je momčad doživjela "potpuni pad" u drugom poluvremenu te da je jedva preživjela "pakao u Bruggeu". Zajednički je zaključak da je rezultat 3-3 zapravo povoljan za Madriđane s obzirom na to kako su izgledali u nastavku, a ističe se i podatak da Atletico nikada u povijesti nije uspio pobijediti na ovom stadionu.

Foto: MAURICE VAN STEEN

Belgijski ponos: "Ovo se slavilo kao pobjeda"

U Belgiji, očekivano, potpuno drugačiji ton. Mediji slave hrabrost i karakter momčadi Ivana Leke. Portal Sporza opisuje utakmicu kao "senzacionalnu večer na Jan Breydelu" i "ludu partiju punu preokreta". Naglašavaju "neviđenu otpornost" plavo-crnih, koji su se vratili iz naizgled bezizlazne situacije. Remi protiv europskog velikana doživljava se kao ogromna pobjeda i dokaz da Brugge ima što tražiti u uzvratnoj utakmici koja se za tjedan dana igra na stadionu Metropolitano u Madridu.