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VIDEO Lens izdržao i srušio Lyon kod kuće, Ivanović ušao s klupe

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Lens izdržao i srušio Lyon kod kuće, Ivanović ušao s klupe
Foto: Sarah Meyssonnier
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Lens šokirao Lyon 2-1! Franjo Ivanović ušao u finišu, a domaći izdržali dramatičan nalet i upisali veliku pobjedu

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Franjo Ivanović i Lens upisali su vrijednu pobjedu protiv Lyona 2-1 u prvoj utakmici šestog kola francuske Ligue 1. Hrvatski napadač dobio je priliku od 69. minute, a njegovoj je momčadi to bio drugi prvenstveni trijumf ove sezone. Lyon je, s druge strane, prvi put ostao bez bodova.

Domaćini su poveli u 36. minuti, kada je Florian Sotoca zatresao mrežu na dodavanje Floriana Thauvina. Isti je igrač sudjelovao i u drugom pogotku Lensa, asistirajući Matthieuu Udolu za 2-0 u 77. minuti.

Završnica je donijela dramu. Udol je u 82. minuti isključen zbog prekršaja nad Khalisom Merahom, a Lyon je samo tri minute poslije smanjio zaostatak upravo preko Meraha. Gosti su do kraja tražili izjednačenje, no Lens je izdržao pritisak i sačuvao sva tri boda.

Nakon ove pobjede Lens se popeo na sedmo mjesto sa sedam bodova. Lyon je ostao drugi s 11 bodova, dva manje od vodećeg Monaca, ali više nema neporažen status u prvenstvu.

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