VIDEO Leteći Kuzma! Pogledajte kako se vratio i spasio naš gol

Dagur Sigurdsson, koji vrlo dobro poznaje Njemačku jer je i sam bio njihov izbornik te ih doveo do zlata na Europskom prvenstvu 2016. godine, u polufinalnom susretu u Herningu pripremio im je jednu taktičku zamku. Hrvatska je, naime, u napadu igrala sedam na šest, bez golmana.

Riječ je o rizičnom potezu, no s obzirom na to da je Hrvatska u dvije pripremne utakmice uoči Europskog prvenstva izgubila upravo od istog protivnika, izbornik se odlučio na rizik. Takvu postavku igre dosad nismo vidjeli, a Nijemce je upravo tim rješenjem iznenadio.

Naravno, ovakav način igre nosi i velik rizik, a najveći problem predstavlja spora zamjena igrača i golmana. Upravo se to dogodilo u 19. minuti pri rezultatu 10-10. Hrvatska nije na vrijeme izvršila zamjenu, Kuzmanović je zakasnio na gol, a Golla je to odmah primijetio.

Pokušao je s centra pogoditi praznu mrežu, no Kuzmanović se sjajnom reakcijom uspio vratiti i obraniti njegov udarac.

Ipak, prije tog trenutka Hrvatska je već primila nekoliko pogodaka u praznu mrežu.