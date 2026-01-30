Obavijesti

OTKAZANA UTRKA

VIDEO Lindsey Vonn doživjela strašan pad u Crans-Montani

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Eurosport/screenshot

Amerikanka se krivo dočekala nakon skoka i skije su joj proklizile, izgubila je kontrolu i pala na leđa.

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindsey Vonn doživjela je strašan pad tijekom spusta u Crans-Montani. Amerikanka se krivo dočekala nakon skoka i skije su joj proklizile, izgubila je kontrolu i pala na leđa. Nesreća je izazvala zabrinutost među navijačima na posljednjoj utrci uoči početka Zimskih olimpijskih igara. 

Vonn je startala šesta na spustu u Cras-Montani, ali nije bila jedina koja nije završila utrku. Pale su još dvije skijašice prije nje, Nina Ortlieb i Marte Monsen. Amerikanka je završila u zaštitnoj mreži pored staze, a interveniralo je i osoblje.

- Težak trenutak. Cijeli projekt povratka, cijela borba za olimpijsko zlato – sada je pod znakom pitanja. Dvije godine je radila sve kako bi se vratila," rekao je ZDF-ov komentator Marco Büchel.

Utrka je prekinuta, a spreman je bio i helikopter koji bi ju odveo u bolnicu. Srećom, Vonn se uspjela sama podići i spustiti niz ostatak staze bez, naizgled, težih ozljeda. Čekaju ju dodatne liječničke pretrage, a spust je odmah nakon njenog pada prekinut zbog loših vremenskih uvjeta. 

Nesreća je mogla puno lošije završiti za najbolju američku skijašicu, a sada je čeka oporavak. 

