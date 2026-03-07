Vonn je zadobila složeni prijelom potkoljenice tibije i gležnja, a zbog siline udarca razvio se i opasni kompartment sindrom, stanje u kojem oticanje i krvarenje uzrokuju golem pritisak unutar mišića, prekidajući dotok krvi
VIDEO Lindsey Vonn trenira u teretani manje od mjesec dana nakon stravične ozljede noge
Samo dvadeset i pet dana nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, koji ju je umalo stajao noge, legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) ponovno je u teretani. Četverostruka osvajačica Svjetskog kupa objavila je nevjerojatnu snimku koja je ostavila sportski svijet bez daha.
Na snimci se vidi kako Vonn uz pomoć sprave ustaje iz invalidskih kolica i, s fiksiranom lijevom nogom, započinje s prilagođenim vježbama. Iako vidno iscrpljena i s bolnom grimasom na licu, olimpijska pobjednica izvodi vježbe za gornji dio tijela, radi na jačanju trupa i čak pokušava lagano aktivirati mišiće ozlijeđene noge.
"Definitivno je bilo teških trenutaka, ali i dalje sam zahvalna... i dalje naporno radim. Jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan", napisala je Vonn.
Podsjetimo, 8. veljače, tijekom utrke spusta na njezinim petim Olimpijskim igrama, Vonn je doživjela težak pad pri velikoj brzini. Prvotne informacije govorile su o teškom lomu, no stvarna slika bila je puno dramatičnija. Zadobila je složeni prijelom potkoljenice tibije i gležnja, a zbog siline udarca razvio se i opasni kompartment sindrom, stanje u kojem oticanje i krvarenje uzrokuju golem pritisak unutar mišića, prekidajući dotok krvi. Liječnici su vodili bitku s vremenom kako bi joj spasili nogu.
"Dr. Tom Hackett spasio mi je nogu. Spasio ju je od amputacije... Osjećam se vrlo sretnom i zahvalnom na njemu", otkrila je Vonn nakon niza od pet operacija kojima je podvrgnuta u bolnici u Italiji u manje od mjesec dana.
Cijela situacija još je nevjerojatnija kad se uzme u obzir da je Vonn u Cortini nastupila s već postojećom ozljedom. Samo devet dana prije olimpijskog spusta, na utrci Svjetskog kupa u švicarskoj Crans-Montani, djelomično je potrgala prednji križni ligament (ACL). Unatoč svemu, odlučila je stisnuti zube i pokušati doći do još jedne olimpijske medalje.
Njezina nadljudska snaga i mentalna čvrstoća izazvale su lavinu reakcija i poruka podrške. Ispod objave iz teretane oglasile su se brojne sportske zvijezde.
"Ti to možeš!! Sitnica za giganta!", poručio joj je košarkaški velikan LeBron James.
Slične poruke poslali su i legendarni španjolski nogometaš Carles Puyol te umirovljena britanska skijašica Chemmy Alcott, koja je napisala: "Apsolutno nevjerojatno. Uvijek nas ostavljaš bez teksta."
Posebno emotivna bila je njezina sestra Karin Kildow.
"Trenutak kad si ustala me rasplakao! Tako sam ponosna na tebe," napisala je.
