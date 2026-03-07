Obavijesti

NIŠTA JU NE ZAUSTAVLJA

VIDEO Lindsey Vonn trenira u teretani manje od mjesec dana nakon stravične ozljede noge

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Lindsey Vonn trenira u teretani manje od mjesec dana nakon stravične ozljede noge
Foto: Instagram

Vonn je zadobila složeni prijelom potkoljenice tibije i gležnja, a zbog siline udarca razvio se i opasni kompartment sindrom, stanje u kojem oticanje i krvarenje uzrokuju golem pritisak unutar mišića, prekidajući dotok krvi

Samo dvadeset i pet dana nakon stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, koji ju je umalo stajao noge, legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) ponovno je u teretani. Četverostruka osvajačica Svjetskog kupa objavila je nevjerojatnu snimku koja je ostavila sportski svijet bez daha.

Na snimci se vidi kako Vonn uz pomoć sprave ustaje iz invalidskih kolica i, s fiksiranom lijevom nogom, započinje s prilagođenim vježbama. Iako vidno iscrpljena i s bolnom grimasom na licu, olimpijska pobjednica izvodi vježbe za gornji dio tijela, radi na jačanju trupa i čak pokušava lagano aktivirati mišiće ozlijeđene noge.

"Definitivno je bilo teških trenutaka, ali i dalje sam zahvalna... i dalje naporno radim. Jedini cilj je ozdraviti. Dan po dan", napisala je Vonn.

Foto: Instagram

Podsjetimo, 8. veljače, tijekom utrke spusta na njezinim petim Olimpijskim igrama, Vonn je doživjela težak pad pri velikoj brzini. Prvotne informacije govorile su o teškom lomu, no stvarna slika bila je puno dramatičnija. Zadobila je složeni prijelom potkoljenice tibije i gležnja, a zbog siline udarca razvio se i opasni kompartment sindrom, stanje u kojem oticanje i krvarenje uzrokuju golem pritisak unutar mišića, prekidajući dotok krvi. Liječnici su vodili bitku s vremenom kako bi joj spasili nogu.

"Dr. Tom Hackett spasio mi je nogu. Spasio ju je od amputacije... Osjećam se vrlo sretnom i zahvalnom na njemu", otkrila je Vonn nakon niza od pet operacija kojima je podvrgnuta u bolnici u Italiji u manje od mjesec dana.

Foto: Instagram

Cijela situacija još je nevjerojatnija kad se uzme u obzir da je Vonn u Cortini nastupila s već postojećom ozljedom. Samo devet dana prije olimpijskog spusta, na utrci Svjetskog kupa u švicarskoj Crans-Montani, djelomično je potrgala prednji križni ligament (ACL). Unatoč svemu, odlučila je stisnuti zube i pokušati doći do još jedne olimpijske medalje.

Njezina nadljudska snaga i mentalna čvrstoća izazvale su lavinu reakcija i poruka podrške. Ispod objave iz teretane oglasile su se brojne sportske zvijezde.

"Ti to možeš!! Sitnica za giganta!", poručio joj je košarkaški velikan LeBron James.

Foto: Instagram

Slične poruke poslali su i legendarni španjolski nogometaš Carles Puyol te umirovljena britanska skijašica Chemmy Alcott, koja je napisala: "Apsolutno nevjerojatno. Uvijek nas ostavljaš bez teksta."

Posebno emotivna bila je njezina sestra Karin Kildow.

"Trenutak kad si ustala me rasplakao! Tako sam ponosna na tebe," napisala je.

