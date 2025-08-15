VIDEO Livaja leži, a Dinamo City zabija za prolazak. Pogledajte kaos, Garcia utrčao na travnjak

Kada je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio na 1-1, činilo se kako će se Hajduk s igračem manje provući u play-off Konferencijske lige, no ovogodišnja europska priča raspala se u svega dvije minute. Prvo je Qardaku zabio spektakularan gol u 109. minuti, da bi Berisha dvije minute kasnije iskoristio veliku pogrešku Mlačića i zabio za plasman Dinamo Cityja u 3. pretkolo Europske lige. I potpisao novi europski debakl Hajduka.

A upravo je taj posljednji gol albanskog kluba predmet spora iz Hajdukovog kuta. Prije nego što su započeli s napadom, Marko Livaja ostao je ležati u suparničkom šesnaestercu zbog ozljede, no sudac nije prekidao igru pa samim time ni domaćini nisu izbacili loptu.

Jurnuli su u napad i 20-ak sekundi kasnije zabili za 3-1. Izazvalo je to velike prosvjede na klupi Hajduka pa je ljutiti Gonzalo Garcia, zajedno s članovima stožera, utrčao na travnjak i tražio pravdu kod suca. Došlo je zamalo i do sukoba s članovima suparničkog stožera kojima je smetalo što Garcia prigovara, no Noa Skoko i Toni Silić odvukli su svog trenera kako sukob ne bi eskalirao.

Dok se on raspravljao sa sucem i svađao sa suparnicima, navijači Dinama gađali su njega i hajdukovce čašama i raznim predmetima. A domaćini su žestoko proslavili gol koji ih je na kraju odveo u play-off Konferencijske lige gdje će igrati protiv Jagiellonije.

I tako se nastavila Hajdukova agonija u Europi. Nakon Shelbournea, Dile Gori, Tobola, Gzire, Rožomberoka, na tom potpisu sada je završio i albanski klub...