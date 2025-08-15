Obavijesti

Sport

Komentari 10
POLUDJELI NA SUCE

VIDEO Livaja leži, a Dinamo City zabija za prolazak. Pogledajte kaos, Garcia utrčao na travnjak

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Livaja leži, a Dinamo City zabija za prolazak. Pogledajte kaos, Garcia utrčao na travnjak
Foto: TPORTAL

Trener Hajduka poludio je na ukrajinskog suca Denysa Shurmana jer smatrao je da je morao prekinuti napad Dinama jer je Livaja ostao ležati zbog ozljede. On to nije napravio, a Albanci su nastavili s igrom i zabili za 3-1 i prolazak u treće pretkolo

Kada je Fran Karačić u 99. minuti izjednačio na 1-1, činilo se kako će se Hajduk s igračem manje provući u play-off Konferencijske lige, no ovogodišnja europska priča raspala se u svega dvije minute. Prvo je Qardaku zabio spektakularan gol u 109. minuti, da bi Berisha dvije minute kasnije iskoristio veliku pogrešku Mlačića i zabio za plasman Dinamo Cityja u 3. pretkolo Europske lige. I potpisao novi europski debakl Hajduka.

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

A upravo je taj posljednji gol albanskog kluba predmet spora iz Hajdukovog kuta. Prije nego što su započeli s napadom, Marko Livaja ostao je ležati u suparničkom šesnaestercu zbog ozljede, no sudac nije prekidao igru pa samim time ni domaćini nisu izbacili loptu.

Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka
Uzvratna utakmica 3. pretkola Konferencijske lige između Hajduka i Ružomberoka | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jurnuli su u napad i 20-ak sekundi kasnije zabili za 3-1. Izazvalo je to velike prosvjede na klupi Hajduka pa je ljutiti Gonzalo Garcia, zajedno s članovima stožera, utrčao na travnjak i tražio pravdu kod suca. Došlo je zamalo i do sukoba s članovima suparničkog stožera kojima je smetalo što Garcia prigovara, no Noa Skoko i Toni Silić odvukli su svog trenera kako sukob ne bi eskalirao.

Foto: TPORTAL

Dok se on raspravljao sa sucem i svađao sa suparnicima, navijači Dinama gađali su njega i hajdukovce čašama i raznim predmetima. A domaćini su žestoko proslavili gol koji ih je na kraju odveo u play-off Konferencijske lige gdje će igrati protiv Jagiellonije.

Video pogledajte OVDJE 

I tako se nastavila Hajdukova agonija u Europi. Nakon Shelbournea, Dile Gori, Tobola, Gzire, Rožomberoka, na tom potpisu sada je završio i albanski klub...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Rudeš potpisao golmana iz Bayerna, Hajduk želi iskusnog stopera

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Stuttgart ne želi prodati napadača rivalu, navijači tjeraju Srbina iz Juvea

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe
NIŠTA OD PLAY-OFFA

Dinamo City - Hajduk 3-1: Debakl Splićana u Tirani! Oprostili su se od Europe

Nakon pobjede (2-1) na Poljudu, Hajduk je nakon produžetaka izgubio od Dinamo Cityja (3-1) i ispao iz trećeg pretkola Konferencijske lige

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025