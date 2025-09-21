VIDEO Livaja rano izgubio živce: Zakucao se u stopera Dinama, sudac mu progledao kroz prste

Dinamo je već u 7. kolu HNL-a dao naslutiti kako bi mogao izgledati daljnji tijek sezone. Na vrućem gostovanju na Poljudu kod najvećeg rivala pobijedio je Hajduk 2-0 krasnim golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara te preuzeo vrh prvenstvene ljestvice.

Hajduk je ponovno pokazao slabosti koje su ponajviše došle do izražaja protiv Varaždina poput igre na postavljenu obranu ili stvaranja šansi, a jedan od najvećih dužnika u dosadašnjem tijeku sezone je kapetan 'bilih' Marko Livaja. Nije se snašao u sistemu Gonzala Garcije, nije pohvatao zahtjeve novog trenera za što treba vremena. No, Livaja je klasa i navijači od takvih igrača očekuju brzu prilagodbu pogotovo u trenucima kada je sve otvoreno, kada je derbi bio izravna borba za prvu poziciju HNL-a.

Livaja nije imao niti jedan dribling na derbiju, a još začuđujuće - nije kreirao niti jednu šansu. To se nije dogodilo skoro dvije godine i navijači se s pravom brinu, s pravom se pitaju što se događa s njihovim najboljim igračem.

Jedno je sigurno, Livaja će ponovno proigrati kad-tad, no prvo će morati ublažiti nervozu koju je pokazao već u 23. minuti derbija kada se zabio u stopera Dinama Sergija Domingueza bez namjere da igra na loptu.

Livaja je odradio klasični bodycheck s podignutim laktom, Dominguez je ostao ležati na tlu, a sudac Mateo Erceg progledao mu je kroz prste. U nekoj kasnijoj fazi utakmice ovakav start bio bi za žuti karton, Livaja je ostao bez javne opomene.

- Žestok start Livaje, očito su Dominguez i Livaja polako počeli jedan drugom ići na živce - prokomentirao je Livajin potez komentator na MAXSportu Ivan Ljubić.