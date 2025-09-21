Obavijesti

Sport

Komentari 5
ŽESTOK START

VIDEO Livaja rano izgubio živce: Zakucao se u stopera Dinama, sudac mu progledao kroz prste

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Livaja rano izgubio živce: Zakucao se u stopera Dinama, sudac mu progledao kroz prste
Foto: Tportal/Screenshot

Hajduk je u derbiju ponovno pokazao slabosti poput igre na postavljenu obranu ili stvaranja šansi, a jedan od najvećih dužnika u dosadašnjem tijeku sezone je kapetan 'bilih' Marko Livaja

Dinamo je već u 7. kolu HNL-a dao naslutiti kako bi mogao izgledati daljnji tijek sezone. Na vrućem gostovanju na Poljudu kod najvećeg rivala pobijedio je Hajduk 2-0 krasnim golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara te preuzeo vrh prvenstvene ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Dinamo 0-2

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Hajduk je ponovno pokazao slabosti koje su ponajviše došle do izražaja protiv Varaždina poput igre na postavljenu obranu ili stvaranja šansi, a jedan od najvećih dužnika u dosadašnjem tijeku sezone je kapetan 'bilih' Marko Livaja. Nije se snašao u sistemu Gonzala Garcije, nije pohvatao zahtjeve novog trenera za što treba vremena. No, Livaja je klasa i navijači od takvih igrača očekuju brzu prilagodbu pogotovo u trenucima kada je sve otvoreno, kada je derbi bio izravna borba za prvu poziciju HNL-a.

Livaja nije imao niti jedan dribling na derbiju, a još začuđujuće - nije kreirao niti jednu šansu. To se nije dogodilo skoro dvije godine i navijači se s pravom brinu, s pravom se pitaju što se događa s njihovim najboljim igračem.

Jedno je sigurno, Livaja će ponovno proigrati kad-tad, no prvo će morati ublažiti nervozu koju je pokazao već u 23. minuti derbija kada se zabio u stopera Dinama Sergija Domingueza bez namjere da igra na loptu.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Livaja je odradio klasični bodycheck s podignutim laktom, Dominguez je ostao ležati na tlu, a sudac Mateo Erceg progledao mu je kroz prste. U nekoj kasnijoj fazi utakmice ovakav start bio bi za žuti karton, Livaja je ostao bez javne opomene.

- Žestok start Livaje, očito su Dominguez i Livaja polako počeli jedan drugom ići na živce - prokomentirao je Livajin potez komentator na MAXSportu Ivan Ljubić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i mjesto u Red Bullu. Starija je 9 godina
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i mjesto u Red Bullu. Starija je 9 godina

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025