VIDEO Livaja opet trenira nakon ozljede. Krovinović: 'Ne snimaj'

Najbolji igrač Hajduka Marko Livaja izvan stroja je od 27. rujna kada se ozlijedio u pobjedi protiv Lokomotive (2-0). Asistirao je Rebiću za gol pa na poluvremenu izašao iz igre. Dan kasnije dijagnosticirali su rupturu zadnje lože, pa je bilo jasno da Gonzalo Garcia na njega neće moći računati u sljedećih nekoliko utakmica.

Pokretanje videa... 01:27 Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

Splićani su bez njega teškom mukom pobijedili Vukovar (1-0) u 9. kolu HNL-a, a izvjesno je da će bez njega morati i u Pulu na nedjeljno gostovanje kod Istre u okviru 10. kola. Livaja je prethodni period radio individualno, odrađuje terapije i zasad oporavak ide prema planu, a u utorak je prvi put od ozljede odradio momčadski trening.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kamere Hajduk Digital TV-a snimile su ga dok je dolazio sa suigračima na pomoćni teren, a u tome trenutku Filip Krovinović je poručio kamermanu. 'Ne snimaj, ne snimaj'.

Kamere MAXSporta neće ga snimati u nedjelju u Puli jer Garcia za taj dvoboj ne može računati na svog najboljeg igrača koji nije najbolje krenuo u novu sezonu. Zabio je gol i dvaput asistirao u šest utakmica u HNL-u, ali navijači Hajduka vjeruju da će njihova desetka uskoro osvanuti u prošlosezonskoj formi s kojom je pobrao sve individualne nagrade.