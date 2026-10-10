VIDEO Livaković se vratio na klupu, Barca korak do rekorda Real Madrida starog 48 godina

Barcelona je na svom Camp Nouu svladala Getafe 3-0 u osmom kolu španjolske La Lige te su aktualni dvostruki španjolski prvaci zadržali maksimalan učinak u novoj sezoni i ponovili sezonu 2013/14. u kojoj, zanimljivo, nisu bili prvaci. Šesti je to put u povijesti La Lige da jedan klub starta s osam pobjeda, a jedini koji ima više, Real Madrid (devet), to je napravio davne sezone 1968/69.

FCB 3-0 GET (FT) Equipos que empezaron una temporada de La Liga con 8 victorias seguidas: Real Madrid 1961-62 Real Madrid 1968-69 (el único que llegó a 9 seguidas) Real Madrid 1987-88 Atlético de Madrid 2013-14 Barcelona 2013-14 (el único que NO fue campeón) BARCELONA 2026-27 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 10, 2026

Engleski reprezentativac Anthony Gordon je u drugoj minuti zabio vodeći gol, Gabriel Jesus je u 30. minuti udvostručio prednost momčadi Hansija Flicka, a konačnih 3-0 postavio je Jules Kounde u 73. minuti na asistenciju Laminea Yamala.

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Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković je ostao na klupi za Barcelonine pričuve, na gol se nakon ozljede meniska desnog koljena i reprezentativne pauze vratio Joan Garcia.

Barcelona je na vrhu ljestvice sa 24 boda, pet više od drugoplasiranog Atletico Madrida koji je ranije u subotu na gostovanju s 2-1 pobijedio Alaves. Grimaldo (33) i Romero (87) bili su strijelci za momčad Diega Simeonea, dok je za domaćine jedini pogodak postigao Boye (45+6) iz kaznenog udarca.