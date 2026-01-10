Obavijesti

VIDEO Livakovićeva Girona dobila Budimirovu Osasunu! Villarreal nastavio s bajkom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Hrvatski vratar Dominik Livaković bio je tijekom susreta na domaćoj klupi za pričuve, dok je za goste cijelu utakmicu odigrao napadač Ante Budimir

Nogometaši Girone ove su subote osvojili tri domaća boda u 19. kolu španjolske La Lige, s 1-0 su bili bolji od Osasune.

Gol za tri boda Girona je postigla u 44. minuti, a strijelac je bio Ukrajinac Vladislav Vanat. U nastavku dvoboja Osasuna je napadala, stvarala šanse i prijetila, ali Girona je ipak došla do pete ligaške pobjede ove sezone.

Hrvatski vratar Dominik Livaković bio je tijekom susreta na domaćoj klupi za pričuve, dok je za goste cijelu utakmicu odigrao napadač Ante Budimir. Girona je skočila sve do 12. mjesta na ljestvici, dok je Osasuna dvije stepenice slabije plasirana.

Nogometaši Villarreala zadržali su iznimno dobar ritam u španjolskoj La Ligi te su na domaćem terenu svladali Alaves s 3-1 u ogledu 19. kola.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu, s tim da je Villarreal poveo 3-0 i tako prilično lako osigurao nova tri boda. U 49. minuti domaćina je u vodstvo doveo Moleiro, dok je samo šest minuta kasnije bilo 2-0 nakon gola Morena.

Gruzijac Mikautadze je u 75. minuti bio strijelac za 3-0, dok je na samom kraju Alaves uspio ublažiti poraz i Martinez je bio jedini gostujući strijelac. Villarreal je i dalje na trećem mjestu ljestvice. Ima četiri boda manje od Reala, ali i utakmicu manje.

