VIDEO Liverpool dobio Wolvese i izborio četvrtfinale FA kupa!

Liverpool dobio Wolvese i izborio četvrtfinale FA kupa!

Liverpool dobio Wolvese i izborio četvrtfinale FA kupa!
Zanimljivo, ove su se dvije momčadi sastale u Premier ligi tri dana ranije, a Wolverhampton je tada pobijedio 2-1

Nogometaši Liverpoola postali su prvi četvrtfinalisti engleskog FA kupa, nakon što su u petak na gostovanju kod Wolverhamptona pobijedili s 3-1.

Andrew Robertson je u 51. minuti postigao vodeći pogodak za Liverpool, a dvije minute poslije je asistirao Mohamedu Salahu za gol kojim je udvostručena prednost gostujuće momčadi. Curtis Jones je u 74. minuti pogodio za 3-0.

Hwang Hee-Chan je u sučevom dodatku (90+1) postigao počasni pogodak za Wolverhampton Wanderers. Sve golove pogledajte OVDJE.

Zanimljivo, ove su se dvije momčadi sastale u Premier ligi tri dana ranije, a Wolverhampton je tada pobijedio 2-1. 

