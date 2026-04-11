VIDEO Liverpool - Fulham 2-0: Stala je grozna serija 'redsa'

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od tri poraza u svim natjecanjima pobijedivši na svom Anfieldu londonski Fulham 2-0 u utakmici 32. kola engleske Premier lige. Momčadi Arnea Slota vodstvo je donio 17-godišnji Rio Ngumoha u 36. minuti, što je nadarenom napadaču prvi gol na Anfieldu u Premier ligi, a drugi ukupno. Četiri minute poslije Mohamed Salah je postavio konačnih 2-0.

Liverpool se s 52 boda učvrstio na petom mjestu, privremeno povećavši prednost pred šestoplasiranim Chelseajem na četiri boda. Fulham je s 44 boda ostao na 11. poziciji.

Arsenal je na čelu sa 70 bodova, ali je domaćim porazom od Bournemoutha otvorio priliku Manchester Cityju da se ponovno uključi u borbu za naslov. "Građani" zaostaju devet bodova za "topnicima", ali imaju dvije utakmice manje. Ispred Liverpoola su još Manchester United s 55 bodova i Aston Villa s 54, ali oba kluba još moraju odigrati utakmice 32. kola.