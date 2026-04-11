UZ PRVIJENAC KLINCA

VIDEO Liverpool - Fulham 2-0: Stala je grozna serija 'redsa'

Piše HINA,
VIDEO Liverpool - Fulham 2-0: Stala je grozna serija 'redsa'
Liverpool se vratio! Pobijedili Fulham 2-0, mladi Rio Ngumoha zabio prvi gol na Anfieldu, a Salah potvrdio pobjedu. Arsenal gubi, City ima šansu za naslov

Nogometaši Liverpoola prekinuli su niz od tri poraza u svim natjecanjima pobijedivši na svom Anfieldu londonski Fulham 2-0 u utakmici 32. kola engleske Premier lige. Momčadi Arnea Slota vodstvo je donio 17-godišnji Rio Ngumoha u 36. minuti, što je nadarenom napadaču prvi gol na Anfieldu u Premier ligi, a drugi ukupno. Četiri minute poslije Mohamed Salah je postavio konačnih 2-0.

Liverpool se s 52 boda učvrstio na petom mjestu, privremeno povećavši prednost pred šestoplasiranim Chelseajem na četiri boda. Fulham je s 44 boda ostao na 11. poziciji.

Foto: David Klein

Arsenal je na čelu sa 70 bodova, ali je domaćim porazom od Bournemoutha otvorio priliku Manchester Cityju da se ponovno uključi u borbu za naslov. "Građani" zaostaju devet bodova za "topnicima", ali imaju dvije utakmice manje. Ispred Liverpoola su još Manchester United s 55 bodova i Aston Villa s 54, ali oba kluba još moraju odigrati utakmice 32. kola.  

Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja
POTPUNA PREOBRAZBA

FOTO Bio je mršavac, natukao 180 kila, a onda i mišiće! Ovo je transformacija Tysona Furyja

Tyson Fury u subotu navečer staje pred najopasnijeg protivnika kojeg je dugo izabrao. Arslanbek Makhmudov želi mu nanijeti tek treći poraz u karijeri. Mi vam donosimo njegovu fizičku transformaciju kroz godine

