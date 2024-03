Da se naježiš! Smrtno bolesnom Erikssonu ispunili želju. Vodio je Liverpool. Igrao je i Igor Bišćan

Sven-Goran Eriksson (76) početkom je godine objavio kako boluje od tumora i strahuje kako mu je preostalo, u najboljem slučaju, samo godinu dana života, a engleski velikan Liverpool ispunio je teško bolesnom Šveđaninu veliku želju.

Naime, Eriksson je ranije rekao kako mu ostaje velika tuga jer nikad u karijeri nije bio trener Liverpoola, kluba koji mu je prirastao srcu i za koji ima veliko poštovanje. 'Redsi' su iskoristili priliku i pozvali bivšeg izbornika Engleske da kao trener predvodi legende kluba u humanitarnoj utakmici protiv legendi Ajaxa.

Foto: Jason Cairnduff

Foto: Jason Cairnduff

Eriksson briznuo u plač

Skoro 60.000 ljudi dočekalo je Erikssona na Anfieldu, a 75-godišnjak je briznuo u plač kada je dočekan ovacijama i gromoglasnim pljeskom. U utakmici su legende Liverpoola pobijedile 4-2, a igrao je i bivši trener Dinama i hrvatske U-21 reprezentacije, Igor Bišćan.

Foto: Jason Cairnduff

- Plakao sam, ovo će mi biti velika uspomena u životu. Cijeli moj život sam sanjao sjediti na klupi Liverpoola i sada se to ostvarilo. Hvala Liverpoolu koji je ovo omogućio. Siguran sam i da je moj otac gledao utakmicu na televiziji, bio sam pun emocija, suze su išle same od sebe, ovo je bio moj san. Čak i kada sam bio izbornik Engleske, bio sam navijač Liverpoola, ali tada to nisam mogao reći - rekao je Eriksson.

Nakon utakmice, Eriksson je napravio počasni krug oko stadiona zajedno s legendama, nakon čega je ponovno briznuo u plač. Rekao je kako nije mogao zamisliti bolji način za kraj njegove velike trenerske karijere, u kojoj je proveo više od 40 godina (1977. do 2019.), a od 2001. do 2006. bio je izbornik Engleske. Vodio je mnoge slavne klubove poput Lazija, Rome, Fiorentine i Manchester Cityja.

Tko je sve igrao na utakmici?

Za legende Liverpoola igrali su: Jerzy Dudek, Chris Kirkland, Sander Westerveld, Daniel Agger, Fábio Aurélio, Sami Hyypiä, Bjørn Tore Kvarme, Martin Škrtel, Grégory Vignal. Igor Bišćan, Steven Gerrard, Mark González, Maxi Rodríguez, Momo Sissoko, Jay Spearing, Ryan Babel, Djibril Cissé, Nabil El Zhar, Dirk Kuyt, Jari Litmanen i Fernando Torres.

Foto: Jason Cairnduff

Za legende Ajaxa igrali su: Dennis Gentenaar, Danny Blind, Olaf Lindenbergh, Ricardo van Rhijn, Sonny Silooy, Urby Emanuelson, Aron Winter, Derk Boerrigter, Eyong Enoh, Jan van Halst, Kiki Musampa, Kenneth Perez, Michael Krohn-Dehli, Nordin Wooter, Rafael van der Vaart, Richard Witschge, Ronald de Boer, Clyde Wijnhard, Nwankwo Kanu, Ryan Babel, Siem de Jong, Sjaak Swart, Simon Tahamata, Jari Litmanen

POGLEDAJTE VIDEO: Erikssen u Liverpoolu