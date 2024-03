Smrtno bolesni Eriksson: Nije bilo naznaka, vjerojatno ću izgubiti borbu s ovim tumorom

Sven-Goran Eriksson (75) početkom je godine objavio kako boluje od tumora i strahuje kako mu je preostalo, u najboljem slučaju, samo godinu dana života. Šveđanin je u trenerskom poslu bio više od 40 godina (1977. do 2019.), a od 2001. do 2006. bio je izbornik Engleske. Vodio je mnoge slavne klubove poput Lazija, Rome, Fiorentine i Manchester Cityja

Liverpool je teško bolesnom Erikssonu ispunio veliku želju, pa će tako voditi velikane 'redsa' u dobrotvornoj utakmici koja će se u subotu navečer odigrati na Anfieldu.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Eriksson je u razgovoru za Channel 4 otkrio novu životnu perspektivu nakon što je saznao dijagnozu.

- Cijeniš svako jutro kada se probudiš i osjećaš se dobro, a inače to ne radiš, uzimaš stvari zdravo za gotovo. Kada su mi postavili dijagnozu bio sam u šoku jer nije bilo nekih većih naznaka za to. No, nakon nekog vremena sam naučio živjeti s tim - priznao je slavni trener.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

U humanitarnoj utakmici legende Liverpoola suočit će se s legendama Ajaxa, a Eriksson će se tako još jednom naći u trenerskoj ulozi nakon dugogodišnje karijere u kojoj je uz Englesku, vodio još i reprezentaciju Obale Bjelokosti, Meksika i Filipina.

- Danas živim normalnim životom i ne razmišljam o tome što će se dogoditi sutra ili preksutra. Da nije tako samo bih sjedao i sažalijevao se. Ne smiješ to činiti. Ne pričam puno o dijagnozi. Tako je kako je. Vjerojatno ne mogu pobijediti bolest, ali život je divan - zaključio je.