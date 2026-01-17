VIDEO Liverpool kiksao protiv predzadnje momčadi prvenstva!

Aktualni engleski nogometni prvak Liverpool u susretu je 22. kola Premier lige opet kiksao igrajući 1-1 protiv predzadnjeg Burnleyja na svom Anfieldu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Kuže ga je zakucao u zid, Klopp je učio od njega, a sad kaže: Možda sam završio karijeru... | Video: 24sata Video

Wirtz (42) je doveo domaće u prednost, ali je Edwards (65) sredinom nastavka poravnao.

Golove pogledajte OVDJE

Ovo je prvi put u povijesti Premier lige da Liverpool na svom terenu nije pobijedio nijednu momčad koja je te sezone ušla u elitni rang engleskog nogometa.

S ovim bodom Liverpool se vratio na četvrto mjesto sa 36 bodova, dok je Manchester United, koji je ranije u subotu na svom Old Traffordu svladao Manchester City sa 2-0, peti sa 35 bodova. Burnley je, pak, ostao 19. sa 14 bodova.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea koji je izgubio na gostovanju kod Sunderlanda sa 1-2. Pino (30) je doveo goste u prednost, ali su Le Fee (34) i Brobbey (71) kreirali preokret. Palace je 12. sa 28 bodova, pet manje od osmog Sunderlanda.

Na vrhu je Arsenal sa 49 bodova, šest više od drugog Manchester Cityja i treće Aston Ville.