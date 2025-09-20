VIDEO Liverpool slavio protiv Evertona i zadržao vrh tablice

Nogometaši Liverpoola, aktualni prvaci Premier lige, još su uvijek u novoj sezoni stopostotni, u 5. kolu su na svom Anfieldu, u gradskom derbiju, nadigrali Everton s 2-1.

Od samog početka Liverpool je žestoko pritisnuo i prvi puta suparnika slomio u 10. minuti. Strijelac lijepog pogotka za 1-0 bio je Gravenberch. Jedan pogodak nije zadovoljio Liverpool koji je napadao u valovima, a na 2-0 je poveća Ekitike koji je nakon asistencije Gravenbercha loptu provukao kroz noge vrataru Evertona Pickfordu u 29. minuti.

Foto: David Klein

Od kraja prvog poluvremena Everton je uspostavio ravnotežu na Anfieldu, a jednako su dobro gosti otvorili i drugo poluvrijeme. To je rezultiralo pogotkom u 58. minuti, a nakon lijepe akcije Gueye je precizno naciljao s deset metara za 1-2.

Do kraja se igralo otvoreno s obje strane. Do pogotka su mogli i jedni i drugi, ali je završilo 2-1 i Liverpool je time potvrdio savršeni start u novu sezonu.

Golove možete pogledati OVDJE.

U nedjelju se igraju preostale tri utakmice ovog kola, a sastaju se Bournemouth - Newcastle, Sunderland - Aston Villa i Arsenal - Manchester City.

Premier liga, 5. kolo:

Liverpool - Everton 2-1 (Gravenberch 10, Ekitike 29 / Gueye 58)

Brighton - Tottenham (16 sati)

Burnley - Nottingham Forest (16 sati)

West Ham - Crystal Palace (16 sati)

Wolverhampton - Leeds (16 sati)

Manchester United - Chelsea (18.30 sati)

Fulham - Brentford (21 sati)