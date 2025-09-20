Obavijesti

Sport

Komentari 1
GRADSKI DERBI

VIDEO Liverpool slavio protiv Evertona i zadržao vrh tablice

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Liverpool slavio protiv Evertona i zadržao vrh tablice
Foto: David Klein

Liverpool je silovito krenuo u susret i golovima Gravenbercha i Ekitikea nakon pola sata igre imao prednost 2-0. Ipak u drugom dijelu su se povukli što je pružilo šansu gostima

Nogometaši Liverpoola, aktualni prvaci Premier lige, još su uvijek u novoj sezoni stopostotni, u 5. kolu su na svom Anfieldu, u gradskom derbiju, nadigrali Everton s 2-1.

Od samog početka Liverpool je žestoko pritisnuo i prvi puta suparnika slomio u 10. minuti. Strijelac lijepog pogotka za 1-0 bio je Gravenberch. Jedan pogodak nije zadovoljio Liverpool koji je napadao u valovima, a na 2-0 je poveća Ekitike koji je nakon asistencije Gravenbercha loptu provukao kroz noge vrataru Evertona Pickfordu u 29. minuti.

Premier League - Liverpool v Everton
Foto: David Klein

Od kraja prvog poluvremena Everton je uspostavio ravnotežu na Anfieldu, a jednako su dobro gosti otvorili i drugo poluvrijeme. To je rezultiralo pogotkom u 58. minuti, a nakon lijepe akcije Gueye je precizno naciljao s deset metara za 1-2.

PRVI JE KANDIDAT Bilić se vraća u Premiership? Priželjkuju ga u bivšem klubu
Bilić se vraća u Premiership? Priželjkuju ga u bivšem klubu

Do kraja se igralo otvoreno s obje strane. Do pogotka su mogli i jedni i drugi, ali je završilo 2-1 i Liverpool je time potvrdio savršeni start u novu sezonu.

Golove možete pogledati OVDJE.

U nedjelju se igraju preostale tri utakmice ovog kola, a sastaju se Bournemouth - Newcastle, Sunderland - Aston Villa i Arsenal - Manchester City.

Premier liga, 5. kolo:

Liverpool - Everton 2-1 (Gravenberch 10, Ekitike 29 / Gueye 58)

Brighton - Tottenham (16 sati)

Burnley - Nottingham Forest (16 sati)

West Ham - Crystal Palace (16 sati)

Wolverhampton - Leeds (16 sati)

Manchester United - Chelsea (18.30 sati)

Fulham - Brentford (21 sati)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice
USPJEŠNA NA OBA POLJA

FOTO Voditeljica Hajdukove TV gradi i karijeru fitness trenerice

Bruna Karla Bosnić osvaja tisuće pratitelja na društvenim mrežama kao voditeljica Hajduk TV-a i kineziologinja. Promovira strast prema zdravom životu i rado objavljuje snimke s treninga
'Ulovio sam Lukin dres pa ostao bez njega! Nisam htio problem, a znam da je Modrić gospodin'
NAVIJAČ SA SAN SIRA

'Ulovio sam Lukin dres pa ostao bez njega! Nisam htio problem, a znam da je Modrić gospodin'

Prijatelji me zezaju, nitko mi nije vjerovao da sam ulovio dres, ali evo što se dogodilo. Napravio sam to da izbjegnem sukob, bio sam sam, a u hotelu me čekala supruga s dvoje djece, rekao nam je Krešimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025