VIDEO Ljepotica koja je osvojila zlato i internet: Jutta Leerdam hit zbog neobične tjestenine

Nizozemska brza klizačica Jutta Leerdam potvrdila je status jedne od najvećih zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Osim što je na ledu pokazala potpunu dominaciju osvojivši dvije medalje, 27-godišnjakinja je postala i prava zvijezda društvenih mreža nakon što je objavila video koji je u kratkom roku obišao svijet i pokrenuo novi trend u Olimpijskom selu.

Zlato s olimpijskim rekordom pa srebro iza sunarodnjakinje

Leerdam je u Italiju stigla kao jedna od glavnih favoritkinja, a taj je status opravdala već u svojoj prvoj utrci. U disciplini 1000 metara, u kojoj je i aktualna svjetska prvakinja, deklasirala je konkurenciju i osvojila zlatnu medalju s novim olimpijskim rekordom od 1:12.31. Bila je to kruna njezine karijere i prva zlatna olimpijska medalja nakon srebra koje je osvojila u Pekingu 2022. godine. Nekoliko dana kasnije, nastupila je i u utrci na 500 metara gdje je osvojila srebrnu medalju, završivši odmah iza sunarodnjakinje Femke Kok, čime su Nizozemke potvrdile svoju dominaciju u sprintu.

Razlog za kvalifikacije? Tanjur kultne tjestenine

Iako je oduševila sportskim uspjesima, Jutta je možda i veću pažnju privukla izvan ledene staze. Ubrzo nakon osvajanja zlata, na svom je TikToku objavila video iz restorana u Olimpijskom selu kako jede tjesteninu u obliku pet olimpijskih krugova.

​- Ovo sam čekala, ekipa - izjavila je u videu prije prvog zalogaja.

U opisu je duhovito dodala: "Jedan od razloga zašto sam se htjela kvalificirati". Njezina objava postala je instantni viralni hit , a posebna tjestenina, koju je za sportaše osmislio slavni talijanski chef Carlo Cracco, postala je najtraženije jelo među sportašima.

Foto: Peter Kneffel/DPA

Ona je redovito na listama najljepših i najatraktivnijih sportašica svijeta, a prepoznatljiva je po svom modnom stilu i specifičnom "cat-eye" eyelineru koji nosi čak i tijekom natjecanja. S više od šest milijuna pratitelja na Instagramu, najpopularnija je osoba u svijetu brzog klizanja. Veliku pažnju medija privlači i njezin privatni život, ponajviše veza s američkim youtuberom i boksačem Jakeom Paulom, s kojim se zaručila u ožujku 2025. godine. Paul ju je strastveno bodrio s tribina u Milanu, a snimke njegovih emotivnih reakcija na njezino zlato također su obišle svijet, pokazujući koliko mu znači njezina karijera.