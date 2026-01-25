VIDEO Lokomotiva objavila snimku nakon preokreta protiv Vukovara: 'Majku vam vašu'

Lokomotiva je na maksimirskom stadionu u 19. kolu domaćeg nogometnog prvenstva nevjerojatnim preokretom slavila protiv Vukovara 2-1. Vukovarci su poveli na samom početku utakmice, već u 4. minuti kada je precizno iz penala pogodio Puljić.

Gosti su na poluvrijeme otišli s minimalnim vodstvom, a onda su 'lokosi' preokrenuli u nastavku utakmice. Najprije je u 50. minuti zabio Vuković, a onda je u vodstvo domaćine doveo Pajač. U 76. minuti dosuđen je penal, a Pajač je preuzeo odgovornost i postavio za konačnih 2-1 i slavlje Lokomotive.

Lokomotiva je tako prekinula niz od devet susreta bez pobjede, a trener Nikica Jelavić nakon utakmice obratio se igračima u svlačionici. U snimci objavljenoj na službenim klupskim kanalima, prvo je pohvalio momčad: "Jedno veliko bravo, ali ću vam reći da ostarim s vama. Majku vam vašu, uh" - rekao je Jelavić u videu.