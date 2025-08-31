VIDEO Lovri Majeru trebalo je svega 9 minuta za asistenciju

Nogometaši Wolfsburga dočekali su Mainz u drugom kolu Bundeslige i poveli već u devetoj minuti. Dobru akciju odigrali su "vukovi" i uhvatili nespremne goste, a dodavanje za gol Zehntera izveo je Lovro Majer.

Lopta je stigla do hrvatskog reprezentativca oko centra igrališta, on se okrenuo, pogledao i dodao na bok natrčalom suigraču koji je fantastično pogodio u mrežu.

Wolfsburg je u prvom kolu pobijedio Heindeiheim 1-3 u gostima, a Majer je igrao do 64. minute. Utakmica je u tijeku.