Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE

VIDEO Lovri Majeru trebalo je svega 9 minuta za asistenciju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Lovri Majeru trebalo je svega 9 minuta za asistenciju
Foto: Screenshot/Sportklub

Lopta je stigla do hrvatskog reprezentativca oko centra igrališta, on se okrenuo, pogledao i dodao na bok natrčalom suigraču koji je fantastično pogodio u mrežu

Nogometaši Wolfsburga dočekali su Mainz u drugom kolu Bundeslige i poveli već u devetoj minuti. Dobru akciju odigrali su "vukovi" i uhvatili nespremne goste, a dodavanje za gol Zehntera izveo je Lovro Majer.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Majer o Petkovićevom penalu: Tu situaciju smo riješili, to se može dogoditi svakome 00:54
Majer o Petkovićevom penalu: Tu situaciju smo riješili, to se može dogoditi svakome | Video: 24sata Video

Lopta je stigla do hrvatskog reprezentativca oko centra igrališta, on se okrenuo, pogledao i dodao na bok natrčalom suigraču koji je fantastično pogodio u mrežu.

Asistenciju Majera pogledajte OVDJE

Wolfsburg je u prvom kolu pobijedio Heindeiheim 1-3 u gostima, a Majer je igrao do 64. minute. Utakmica je u tijeku

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Riječani dovode veznjaka iz Serie A?

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Bliži se kraj prijelaznog roka u Ligama petice! Livaković dobiva veliku konkurenciju?

Ljetni prijelazni rok u Ligama petice završava u ponedjeljak, 1. rujna u 20 sati po hrvatskom vremenu
FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'
FERRARI MU JE NAJDRAŽI

FOTO Evo što sve Ibrahimović ima u svojoj garaži: 'Nikada nisam oprao svoj automobil'

Zlatan Ibrahimović jesenas je proslavio 43. rođendan i tim povodom je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025