VIDEO Luda utakmica u Belgiji, Barcelona je nekako 'iščupala' mršavi bod protiv Bruggea

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Drama u Belgiji! Barcelona i Club Brugge u golijadi završili 3-3. Brugge tri puta vodio, ali Barca se vraćala. Poništen gol Bruggeu zbog prekršaja spasio bod Kataloncima

Nogometaši Barcelone osvojili su mršavi bod na gostovanju u Belgiji kod Club Bruggea u četvrtom kolu Lige prvaka. U nevjerojatnoj utakmici palo je čak šest golova, a domaćin je taj koji može žaliti za tri boda, s obzirom da su vodili u čak tri različita navrata, prvi put u šestoj minuti kada je Nicolo Tresoldi iznenadio momčad Hansija Flicka.

Ipak, Barcelona je izjednačila nakon samo dvije minute preko Ferrana Torresa. Katalonci su se nadali kako će im brzo izjednačenje donijeti kontrolu nad utakmicom, ali dogodilo se suprotno. Carlos Forbs pronašao je novu "pukotinu" u njihovoj obrani u 17. minuti, kada je zabio za novo vodstvo od 2-1.

UEFA Champions League - Club Brugge v FC Barcelona
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Barcelona nije uspjela brzo poravnati rezultat, ali je napadala i nagrada je došla u 61. minuti, kada je Lamine Yamal zabio atraktivan gol. Već dvije minute kasnije došlo je novo razočarenje za Barcelonu, Forbs je zabio svoj drugi gol na utakmici za novo vodstvo od 3-2.

Kolo sreće se, međutim, uvijek okreće, a Barceloni se malo nasmiješila sreća u 77. minuti kada je Tzolis skrenuo Yamalov ubačaj u vlastitu mrežu. To je Flickovoj momčadi dalo krila i Barcelona je krenula po tri boda. Međutim, Belgijci su se grčevito branili, pa na kraju skoro došli i do pobjede na senzacionalni način.

UEFA Champions League - Club Brugge v FC Barcelona
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Naime, golman Barcelone Wojciech Szczesny previše se zaigrao s loptom u nogama, što je skoro kaznio Romeo Vermant, koji mu je uzeo loptu i zatresao mrežu. Ipak, napadač Bruggea napravio je prekršaj tijekom duela za loptu, zbog čega je Anthony Taylor poništio gol, a rezultat je ostao na konačnih 3-3.

Golove s utakmice pogledajte OVDJE.

