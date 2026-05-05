VIDEO Ludnica na kraju susreta Arsenal - Atletico. Simeone je nasrnuo na bivšeg suradnika...

Foto: Screenshot/Arenasport

Bertin prelazak u Arsenal u ožujku 2025. označio je kraj jedne ere, a ovaj sukob uz aut-liniju mnogi vide kao potvrdu da stari animoziteti i dalje postoje

U samoj završnici napete polufinalne utakmice Lige prvaka između Arsenala i Atlético Madrida, temperamentni trener španjolske momčadi Diego Simeone ponovno se našao u središtu pozornosti. Argentinski stručnjak odgurnuo je Andreu Bertu, sportskog direktora Arsenala i svog bivšeg dugogodišnjeg suradnika.

Incident se dogodio u 95. minuti, dok je Arsenal vodio 1-0 i bio na korak do plasmana u finale. Berta je, zajedno s trenerom Arsenala Mikelom Artetom, signalizirao sucu da odsvira kraj, što je očito isprovociralo Simeonea. Argentinac je prišao aut-liniji i odgurnuo Bertu, što je izazvalo kratko komešanje među klupama.

Foto: Screenshot/Arenasport

Simeone i Berta imaju dugu i složenu zajedničku povijest. Berta je bio sportski direktor Atlética od 2013. do 2025. godine i više od desetljeća je blisko surađivao sa Simeoneom. Iako je njihova suradnja donijela klubu brojne uspjehe, s vremenom su se pojavile informacije o zategnutim odnosima i neslaganjima oko transferne politike.

Bertin prelazak u Arsenal u ožujku 2025. označio je kraj jedne ere, a ovaj sukob uz aut-liniju mnogi vide kao potvrdu da stari animoziteti i dalje postoje. Inače, Arsenal je s 2-1 u polufinalu izborio finale, a uzvratni susret odlučio je Bukayo Saka.

