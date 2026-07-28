Obavijesti

Sport

Komentari 2
PREOKRET U NASTAVKU

VIDEO Ludnica na Maksimiru: Crveni i džokeri vratili Dinamo

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ludnica na Maksimiru: Crveni i džokeri vratili Dinamo
Foto: RTL/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - THUN 2-2 Dinamo je nakon užasnog prvog dijela protiv Thuna i 0-2 zaostatka dohvatio produžetke! Crveni karton i golovi Belje i Kačavende okrenuli su utakmicu

Admiral

Dinamo je u prvom poluvremenu protiv Thuna izgledao katastrofalno i primio dva gola, ali je nastavak ipak ponudio bolje vijesti za navijače "modrih". Sve je počelo u situaciji kod starta kapetana gostiju Marca Bürkija na Kačavendu u 67. minuti za koji je bugarski sudac Radoslav Gidženov prvo pokazao žuti karton pa na intervenciju iz VAR sobe, i to nakon četiri minuta gledanja, crveni jer je bio posljednji igrač obrane.

Isključenje igrača Thuna pogledajte OVDJE.

Mario Kovačević uveo je nešto prije toga, u 58. minuti, Lukasa Kačavendu i Frana Topića, a izvadio Gabriela Vidovića i Matea Lisicu, potom i Arbera Hoxhu umjesto Mislava Oršića. I "modri" su prodisali pa u 74. minuti smanjili zaostatak.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Moris Valinčić ubacio je s desne strane na glavu Diona Drene Belje koji je glavom poentirao u desnu stranu Thunova gola. Na valu toga gola krenuli su "modri" po izjednačenje i dohvatili ga već u 78., i to preko dvojca koji je ušao.

Beljin gol Thunu pogledajte OVDJE.

Topić je izveo korner, a Kačavenda iz blizine zakucao za 2-2. On se tek vratio na Maksimir nakon što lani nije uspio izboriti mjesto u momčadi pa je bio na posudbi u LASK-u u Austriji. Vratio se i zabio treći gol u 34. nastupu za "modre", prvi u Europi.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kačavendin gol Thunu pogledajte OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Napustio je Hajduk pa potvrdio novi klub
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Napustio je Hajduk pa potvrdio novi klub

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
UŽIVO Dinamo - Thun 2-2: Još 15 minuta prije jedanaesteraca, 'modri' potpuno dominiraju!
LIGA PRVAKA

UŽIVO Dinamo - Thun 2-2: Još 15 minuta prije jedanaesteraca, 'modri' potpuno dominiraju!

Dinamo se probudio, Thun dobio crveni i "modri" su krenuli u pritisak. Beljo prvi, Kačavenda na ubačaj Topića drugi gol. Stiskao je Dinamo, nije zabio i ide se u produžetke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026