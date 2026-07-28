VIDEO Ludnica na Maksimiru: Crveni i džokeri vratili Dinamo

Dinamo je u prvom poluvremenu protiv Thuna izgledao katastrofalno i primio dva gola, ali je nastavak ipak ponudio bolje vijesti za navijače "modrih". Sve je počelo u situaciji kod starta kapetana gostiju Marca Bürkija na Kačavendu u 67. minuti za koji je bugarski sudac Radoslav Gidženov prvo pokazao žuti karton pa na intervenciju iz VAR sobe, i to nakon četiri minuta gledanja, crveni jer je bio posljednji igrač obrane.

Isključenje igrača Thuna pogledajte OVDJE.

Mario Kovačević uveo je nešto prije toga, u 58. minuti, Lukasa Kačavendu i Frana Topića, a izvadio Gabriela Vidovića i Matea Lisicu, potom i Arbera Hoxhu umjesto Mislava Oršića. I "modri" su prodisali pa u 74. minuti smanjili zaostatak.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Moris Valinčić ubacio je s desne strane na glavu Diona Drene Belje koji je glavom poentirao u desnu stranu Thunova gola. Na valu toga gola krenuli su "modri" po izjednačenje i dohvatili ga već u 78., i to preko dvojca koji je ušao.

Beljin gol Thunu pogledajte OVDJE.

Topić je izveo korner, a Kačavenda iz blizine zakucao za 2-2. On se tek vratio na Maksimir nakon što lani nije uspio izboriti mjesto u momčadi pa je bio na posudbi u LASK-u u Austriji. Vratio se i zabio treći gol u 34. nastupu za "modre", prvi u Europi.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kačavendin gol Thunu pogledajte OVDJE.