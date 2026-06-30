VIDEO Ludnica u Amsterdamu! Nizozemci ispali sa SP-a, ali u centru grada slave Marokanci

Nakon dramatične završnice i raspucavanja penala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, Maroko je izbacio Nizozemsku. No, umjesto tuge, ulice najvećih nizozemskih gradova preplavilo je slavlje navijača marokanskog podrijetla koji su slavili povijesni trijumf.

Kako prenosi nizozemski Telegraf, ulice Amsterdama preplavili su marokanski navijači koji su slavili veliku pobjedu. Tisuće navijača u crvenim dresovima s marokanskim zastavama su slavili, gradom su odjeknule sirene automobila i bakljada. Scene slavlja pogledajte OVDJE.

Rotterdam is toeter stad geworden ! Marokkanen vieren feest in t centrum! @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/VMYB3WsBRu — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) June 30, 2026

Maroko je na senzacionalan način došao do pobjede i plasmana u osminu finala. Tijekom susreta gol za Nizozemsku zabio je Cody Gakpo (72), a poravnao je Issa Diop (90+1). Nakon 120 minuta rezultat je i dalje bio 1-1, a pobjednika su odlučivali penali. Oldučujući penal zabio je Ismael Saibari.

(*uz korištenje AI-ja)