Obavijesti

Sport

Komentari 1
POGLEDAJTE ATMOSFERU

VIDEO Ludnica u Amsterdamu! Nizozemci ispali sa SP-a, ali u centru grada slave Marokanci

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ludnica u Amsterdamu! Nizozemci ispali sa SP-a, ali u centru grada slave Marokanci
Foto: screenshot X

Marokanski navijači okupirali Amsterdam. Umjesto tuge nakon šoka i ispadanja, u Nizozemskoj slave marokanski navijači koji su izašli na ulice

Admiral

Nakon dramatične završnice i raspucavanja penala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, Maroko je izbacio Nizozemsku. No, umjesto tuge, ulice najvećih nizozemskih gradova preplavilo je slavlje navijača marokanskog podrijetla koji su slavili povijesni trijumf.

Kako prenosi nizozemski Telegraf, ulice Amsterdama preplavili su marokanski navijači koji su slavili veliku pobjedu. Tisuće navijača u crvenim dresovima s marokanskim zastavama su slavili, gradom su odjeknule sirene automobila i bakljada. Scene slavlja pogledajte OVDJE.

Maroko je na senzacionalan način došao do pobjede i plasmana u osminu finala. Tijekom susreta gol za Nizozemsku zabio je Cody Gakpo (72), a poravnao je Issa Diop (90+1). Nakon 120 minuta rezultat je i dalje bio 1-1, a pobjednika su odlučivali penali. Oldučujući penal zabio je Ismael Saibari. 

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'
SHOW U PHILADELPHIJI

Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

U subotu u Philadelphiji, uoči utakmice Hrvatske i Gane, hrvatski navijači priredili su spektakl američkim mladencima. Upali su na njihovo vjenčanje ispred Gradske vijećnice i oduševili ih: 'To ćemo pamtiti cijeli život', kaže nam mladenka Ashton

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026