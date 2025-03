VIDEO Ludnica u publici! Gledao savršeni leg protivnika, a onda preokrenuo i bacio savršenstvo

Peta od 17 večeri pikado Premier lige je iza nas, a drugi je put pobijedio svjetski prvak Luke Littler (12, PDC 2.) koji je u finalu pobijedio Nathana Aspinalla (33, PDC 11.) s 6-3. Bacili su sedam 180-ki, ali nisu bili ni blizu vrhunskom pothvatu kakav su tu večer napravili dvojica rivala.

Prvo je Rob Cross (34, PDC 4.) gledao kako mu prvi igrač svijeta Luke Humphries (30) odlazi na 2-0 u gemovima (op.a. igra se tko prvi do šest) tako što je bacio 'nine darter', odnosno savršeni izlaz u devet strelica koji je najmanji mogući u pikadu. Ali nije to obeshrabrilo 'Voltagea' koji je preokrenuo meč i pošao u polufinale.

A tamo je igrao protiv 'Aspa' koji je ovaj put njega gledao kako odlazi na 4-2 u legovima tako što je bacio 'savršenu ruku'. No, nije mu to pomoglo da uđe u finale večeri, ali na njegov je račun sjelo 35 tisuća eura pa mu je bilo lakše ispadanje.