Toronto gori u plavo-žutom: tisuće BiH navijača preplavile su grad uoči okršaja s Kanadom, a na tribinama se sprema prava invazija
VIDEO Ludnica u Torontu: BiH kao da igra doma! Evo kako su njihovi navijači preplavili ulice
Svjetsko prvenstvo u punom je jeku, a ulice Toronta danas su poprimile boje Bosne i Hercegovine. Uoči prve utakmice u skupini protiv domaćina Kanade, tisuće navijača preplavile su grad i stvorili gotovo domaću atmosferu.
Bosnu i Hercegovinu u 21 sat čeka susret protiv Kanade, a navijači 'zmajeva' u odličnom su raspoloženju uoči prve utakmice na Mundijalu nakon 12 godina. Tisuće navijača na ulicama Toronta maršira u korteu uz stihove pjesama. Odjeveni u prepoznatljive plavo-žute dresove, sa šalovima i zastavama s ljiljanima stvorili su atmosferu kao da se utakmica igra negdje u BiH, a ne dalekoj Kanadi. Navijači drže i veliki transparent 'Jedan je Halid'.
Kako mediji iz regije prenose, na utakmici u Torontu očekuje se invazija bosanskohercegovačkih navijača. Na tribinama bi se moglo naći njih čak 30.000
Pogledajte videa atmosfere u Torontu:
Toronto is BLUE AND YELLOW💙💛! #FIFAWorldCup #CANBIH🇨🇦🇧🇦 🎥: https://t.co/X86YXh50l2 pic.twitter.com/cfmggXwqkB— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Things are heating up! #FIFAWorldCup #CANBIH🇨🇦🇧🇦 pic.twitter.com/8X2iymxbC8— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Let’s goooo! #FIFAWorldCup #CANBIH🇨🇦🇧🇦 pic.twitter.com/Sn9WrgwIn4— Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 12, 2026
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+