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VIDEO Ludnica u Torontu: BiH kao da igra doma! Evo kako su njihovi navijači preplavili ulice

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Ludnica u Torontu: BiH kao da igra doma! Evo kako su njihovi navijači preplavili ulice
Foto: screenshot X

Toronto gori u plavo-žutom: tisuće BiH navijača preplavile su grad uoči okršaja s Kanadom, a na tribinama se sprema prava invazija

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Svjetsko prvenstvo u punom je jeku, a ulice Toronta danas su poprimile boje Bosne i Hercegovine. Uoči prve utakmice u skupini protiv domaćina Kanade, tisuće navijača preplavile su grad i stvorili gotovo domaću atmosferu. 

Bosnu i Hercegovinu u 21 sat čeka susret protiv Kanade, a navijači 'zmajeva' u odličnom su raspoloženju uoči prve utakmice na Mundijalu nakon 12 godina. Tisuće navijača na ulicama Toronta maršira u korteu uz stihove pjesama. Odjeveni u prepoznatljive plavo-žute dresove, sa šalovima i zastavama s ljiljanima stvorili su atmosferu kao da se utakmica igra negdje u BiH, a ne dalekoj Kanadi. Navijači drže i veliki transparent 'Jedan je Halid'. 

Kako mediji iz regije prenose, na utakmici u Torontu očekuje se invazija bosanskohercegovačkih navijača. Na tribinama bi se moglo naći njih čak 30.000

Pogledajte videa atmosfere u Torontu:

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