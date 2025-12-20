VIDEO Ludost stopera Spursa! Pogledajte zašto je isključen

Liverpool je u sjevernom Londonu došao do punog plijena pobijedivši domaći Tottenham Hotspur s 2-1 iskoristivši brojčanu prednost na travnjaku. Tottenham je u 33. minuti ostao s desetoricom na terenu, nakon što je Xavi Simons isključen, kad je glavni sudac Brooks pregledom VAR snimke preinačio inicijalno dodijeljeni žuti karton u crveni, zbog opasnog starta.

U 56. minuti je Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo na asistenciju Floriana Wirtza. U 66. minuti je Hugo Ekitike udvostručio prednost gostiju kad je nadskočio Cristiana Romera, možda napravio i prekršaj, ali pogodak je priznat.

Foto: John Sibley/REUTERS

Tottenham je u 83. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio Richarlison. Do kraja dvoboja je momčad Thomasa Franka imala nekoliko prilika za izjednačenje, ali je Alisson sačuvao Liverpoolovu mrežu. Domaća momčad je ostala u sučevom dodatku s dva igrača manje, jer je drugi žuti karton zaradio Romero.

Argentinski branič sklon je agresivnim i nepromišljenim potezima. A protiv Liverpoola ponovno je pokazao svoju mračnu stranu. Najprije je potpuno nepotrebno nogom udario Ibrahima Konatéa, zatim žestoko raspravljao sa sucem, pa se sučelio s protivničkim igračima i, konačno, nakon svega, sudac mu je pokazao put u svlačionicu. Scenu možete pogledati OVDJE.

Ovaj potez dogodio se u 93. minuti utakmice dok je Tottenham kod kuće gubio 1-2. To je bio drugi crveni karton za Spurse na utakmici, ostavivši ih s devetoricom igrača na terenu i bez ikakve šanse za povratak. Upravo je taj kontekst dao dodatnu težinu objavi, koja nije kritizirala samo jedan izolirani incident, već cjelokupno Romerovo ponašanje koje često šteti vlastitoj momčadi.

Problematični karakter svjetskog prvaka

Incident protiv Liverpoola samo je posljednji u nizu koji potvrđuje dvostruku prirodu Cristiana Romera. S jedne strane, radi se o svjetskom prvaku s Argentinom i jednom od najboljih braniča Premier lige, poznatom po beskompromisnoj igri i liderskim kvalitetama. S druge strane, njegova agresivnost često ga dovodi u nevolje, čineći ga "tempiranom bombom" za vlastitu ekipu.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Momčad Arnea Slota je ovom pobjedom došla na peto mjesto s 29 bodova, izjednačivši se s Chelseajem koji je četvrti. Tottenham je s 22 boda na 13. poziciji.