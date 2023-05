VIDEO Luka Dončić na odmoru u Hrvatskoj uživa u narodnjacima

Jedan od najboljih europskih košarkaša Luka Dončić (24) puni baterije za novu sezonu nakon što njegovi Dallas Mavericski nisu osigurali doigravanje NBA lige.

Slovenac često voli potegnuti do Hrvatske. U veljači se tako u pauzi od All Star vikenda pohvalio kako je skoknuo do Krka i objavio fotografiju s plaže, a sad se na društvenim mrežama pojavila snimka iz jednoga noćnog kluba u Lijepoj Našoj.

Dončiću je, naime, pjevač uživo na uho pjevao hit narodne glazbe, pjesmu Saše Matića (45) "Nađi novu ljubav", a on je izgledao dirnuto i zahvalio mu.

Prije povratka obvezama u Americi Luka će ovo ljeto zaigrati za Sloveniju na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Indoneziji, Japanu i na Filipinima od 25. kolovoza do 10. rujna.

Nakon beogradskog pokolja u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 13-godišnjak ubio devetero ljudi (u međuvremenu je od ozljeda preminula još jedna djevojčica), Dončić je ponudio platiti sprovod žrtvama. Iz Beograda su mu se zahvalili i poručili kako će grad snositi sve troškove.

