VIDEO Luka Modrić još jednom oduševio: Evo koliko je puta dirao loptu prije gola Milana

Nogometaši Milana odigrali su zadnju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone talijanske Serie A. 'Rossoneri' su odmjerili snage s engleskim velikanom Manchester Unitedom i pobijedili 4-2. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić dobio je 30 minuta prijateljskog susreta. U igru je ušao u 60. minuti umjesto Ardona Jasharija te pritom oduševio izvedbom na terenu.

Foto: Kacper Pempel

'Crveni vragovi' su bolje otvorili susret i poveli 2-0, a golove su zabili Harry Maguire i Patrick Dorgu. Momčad Rubena Amorima uspjela je izjednačiti, a onda i preokrenuti rezultat. Strijelci za Milan bili su Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos i Ruben Loftus-Cheek.

AC Milan passed the ball 23 (!) times without a single United player getting a hold off the ball before Gonçalo Ramos’s goal.



6 out of the 23 passes were one-touch. pic.twitter.com/tHtGiekkb2 — JAMES (@JamesTactics) August 15, 2026

Modrić je u igru ušao s kapetanskom trakom u 60. minuti i još jednom pokazao da je klasa u 41. godini života. 'Vatreni' je za svoj nastup od platforme Sofascore dobio ocjenu 6.9, ali posebno je oduševio podatak o njegovoj preciznosti i točnom dodavanju lopte.

Naime, Modrić je kompletirao je svih 23 dodavanja, osam od osam na protivničkoj polovici i 15 od 15 na vlastitoj. Zanimljivo, kod akcije koja je završila trećim golom Milana u mreži Uniteda, igrači Milana dodali loptu čak 23 puta bez da su je dotaknuli suparnici.