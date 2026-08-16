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PRECIZNI 'MAESTRO'

VIDEO Luka Modrić još jednom oduševio: Evo koliko je puta dirao loptu prije gola Milana

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Luka Modrić još jednom oduševio: Evo koliko je puta dirao loptu prije gola Milana
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Foto: Kacper Pempel
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Modrić s kapetanskom trakom oduševio u Milanu: protiv Uniteda pogodio svih 23 dodavanja dok su Rossoneri preokretom slavili 4-2

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Nogometaši Milana odigrali su zadnju pripremnu utakmicu uoči početka nove sezone talijanske Serie A. 'Rossoneri' su odmjerili snage s engleskim velikanom Manchester Unitedom i pobijedili 4-2. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić dobio je 30 minuta prijateljskog susreta. U igru je ušao u 60. minuti umjesto Ardona Jasharija te pritom oduševio izvedbom na terenu. 

Pre Season Friendly - Manchester United v AC Milan
Foto: Kacper Pempel

'Crveni vragovi' su bolje otvorili susret i poveli 2-0, a golove su zabili Harry Maguire i Patrick Dorgu. Momčad Rubena Amorima uspjela je izjednačiti, a onda i preokrenuti rezultat. Strijelci za Milan bili su Samuel Chukwueze, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos i Ruben Loftus-Cheek. 

Modrić je u igru ušao s kapetanskom trakom u 60. minuti i još jednom pokazao da je klasa u 41. godini života. 'Vatreni' je za svoj nastup od platforme Sofascore dobio ocjenu 6.9, ali posebno je oduševio podatak o njegovoj preciznosti i točnom dodavanju lopte. 

Naime, Modrić je kompletirao je svih 23 dodavanja, osam od osam na protivničkoj polovici i 15 od 15 na vlastitoj. Zanimljivo, kod akcije koja je završila trećim golom Milana u mreži Uniteda, igrači Milana dodali loptu čak 23 puta bez da su je dotaknuli suparnici. 

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