VIDEO Luka Modrić se ošišao. Pogledajte njegovu novu frizuru
Luka Modrić (40) se ošišao uoči utakmice s Farskim otocima! Kapetan "vatrenih" odlučio se na promjenu imidža uoči kvalifikacijske utakmice koja bi Hrvatskoj mogla osigurati nastup na Svjetskom prvenstvu.
Povjerenje je dao u ruke poznatom barberu Dariju Viliću, koji je ranije već šišao Joška Gvardiola, Ivana Perišića, Marka Livaju, a sada i Luku Modrića.
Dugo se Modrić nije ošišao na ovoliko kratko, još od SP-a 2014., a Vilić je snimku s Modrićem objavio na Instagramu.
Podsjetimo, Hrvatskoj je dovoljan i bod protiv Farskih otoka da osigura nastup na Mundijalu.
