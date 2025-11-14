VIDEO Luka Modrić se ošišao. Pogledajte njegovu novu frizuru

Luka Modrić (40) se ošišao uoči utakmice s Farskim otocima! Kapetan "vatrenih" odlučio se na promjenu imidža uoči kvalifikacijske utakmice koja bi Hrvatskoj mogla osigurati nastup na Svjetskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Povjerenje je dao u ruke poznatom barberu Dariju Viliću, koji je ranije već šišao Joška Gvardiola, Ivana Perišića, Marka Livaju, a sada i Luku Modrića.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Dugo se Modrić nije ošišao na ovoliko kratko, još od SP-a 2014., a Vilić je snimku s Modrićem objavio na Instagramu.

Podsjetimo, Hrvatskoj je dovoljan i bod protiv Farskih otoka da osigura nastup na Mundijalu.

Foto: Instagram