VIDEO Luka Modrić se ošišao. Pogledajte njegovu novu frizuru

VIDEO Luka Modrić se ošišao. Pogledajte njegovu novu frizuru
Foto: Instagram

Dugo se Modrić nije ošišao na ovoliko kratko, još od SP-a 2014., a Vilić je snimku s Modrićem objavio na Instagramu

Luka Modrić (40) se ošišao uoči utakmice s Farskim otocima! Kapetan "vatrenih" odlučio se na promjenu imidža uoči kvalifikacijske utakmice koja bi Hrvatskoj mogla osigurati nastup na Svjetskom prvenstvu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru 01:07
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Povjerenje je dao u ruke poznatom barberu Dariju Viliću, koji je ranije već šišao Joška Gvardiola, Ivana Perišića, Marka Livaju, a sada i Luku Modrića. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram

Dugo se Modrić nije ošišao na ovoliko kratko, još od SP-a 2014., a Vilić je snimku s Modrićem objavio na Instagramu.

Podsjetimo, Hrvatskoj je dovoljan i bod protiv Farskih otoka da osigura nastup na Mundijalu. 

Foto: Instagram

OSTALO

