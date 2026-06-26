VIDEO Luka Modrić zaplakao zbog prekrasnog iznenađenja, suzu pustio i Dalić! Pogledajte

A što bi Hrvatska bez kapetana. Nevjerojatni Luka Modrić došao je to 200 nastupa za reprezentaciju i još jednom ispisao stranice hrvatske nogometne povijesti. Nakon pobjede nad Panamom (1-0), igrači su obukli posebne majice kako bi proslavili ovaj jubilej, a nakon toga izašao je i video kako Modriću sadašnji i bivši suigrači, izbornik Dalić, supruga, djeca, roditelji i sestre čestitaju na okruglih 200 nastupa.

Video je zaista emotivan, a Modriću je prikazan i nakon ručka u Alexandriji. Spustio se veliki ekran, video je krenuo, a emocije su obuzele hrvatskog kapetana. Nije mogao zadržati suze, a ponos se proširio prostorijom. Suza je kanula i iz oka izbornika Zlatka Dalića te se nakon videa zaorio gromoglasni pljesak i stigla je posebna torta s brojem 200.

- Prije svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi uljepšali dvjestoti nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu nevjerojatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svjetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svijetu. To je uistinu posebno - rekao je Modrić pa dodao:

- Čeka nas još jedna utakmica u skupini, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu natjecanja. Imamo kvalitetu, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, nevjerojatno je sve ovo što sam doživio i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno.