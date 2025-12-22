VIDEO Luka Mraz izazvao delirij u Lakersima! Zaposlenicima i suigračima dao izdašan poklon

Božićno vrijeme u NBA ligi često donosi spektakularne utakmice, no slovenska superzvijezda Luka Dončić pobrinuo se da blagdanski duh ove godine bude puno više od onoga što se događa na parketu. Uoči Božića, sada već kao najveća zvijezda Los Angeles Lakersa, Dončić je priredio nevjerojatno iznenađenje za sve svoje suigrače i zaposlenike kluba, nastavivši tako tradiciju velikodušnosti po kojoj je postao poznat još tijekom svojih dana u Dallasu.

Nakon jednog treninga, dok su se igrači pripremali za odlazak, glavni trener JJ Reddick okupio je momčad s osmijehom. ​

- Luka ima nešto za nas - najavio je, a Dončić je skromno dodao:

​- Da, božićni poklon.

Slovenski košarkaš potom je odveo cijelu ekipu izvan dvorane, gdje ih je dočekao prizor koji je sve ostavio bez daha.

Više od sto poklona za one "iz sjene"

Ispred trening centra bilo je parkirano čak 103 vrhunska električna bicikla, svaki sa zlatnom mašnom i imenom primatelja. Poklone nisu dobili samo igrači, već i kompletno osoblje koje radi u košarkaškim operacijama kluba, od trenera do ekonoma. Klub je dirljivi trenutak podijelio na društvenim mrežama, a snimka oduševljenih reakcija igrača i zaposlenika brzo je postala viralna, izazvavši lavinu pozitivnih komentara navijača diljem svijeta.

Dončićev potez nije bio samo simboličan. Riječ je o poklonima čija ukupna vrijednost premašuje 300.000 eura. Igrači su dobili naprednije modele Pedal All-Wheel Drive S, čija se cijena kreće oko 3.350 dolara po komadu, dok su zaposlenici dobili modele Pedal H/T u vrijednosti od oko 2.250 dolara.

​- Htio sam svima dati poklon zato što naporno rade, kako igrači, tako i zaposlenici kluba, koji često nisu u prvom planu - objasnio je Dončić svoju motivaciju, pokazavši još jednom da razumije kako uspjeh momčadi ovisi o svakom pojedincu u organizaciji. Njegov potez posebno je pohvalio i trener Reddick. ​

- Kupio je poklone za sve iz košarkaških operacija, ukupno 103 osobe. Već zamišljam vožnju do plaže. Sjajna gesta s Lukine strane, dečki su bili oduševljeni - rekao je.

Tradicija koja se nastavlja iz Dallasa

Ovakva velikodušnost za Luku Dončića nije ništa novo. Svoju reputaciju "slovenskog Djeda Božićnjaka" stekao je još dok je nosio dres Dallas Mavericksa. Prošle godine je, primjerice, sve suigrače i članove stožera iznenadio trkaćim automobilima za karting. Igrači su odmah isprobali svoje nove jurilice marke Segway Ninebot Gokart, koje postižu brzinu i do 50 km/h, a kao najbolji vozač pokazao se Klay Thompson, koji je u šali dobacio: "Ako nisi prvi, onda si zadnji."

Godinu prije toga, u božićno vrijeme 2023., Dončić je cijeloj momčadi poklonio skupocjene Mercedesove električne bicikle, od kojih je svaki vrijedio oko 3.500 dolara. Ne zaboravlja ni navijače, koje je 2022. godine u dvorani počastio kolačićima. Njegova tradicija darivanja postala je sastavni dio blagdana u svakom klubu za koji igra.