REMI PROTIV CELTE

VIDEO Luka Sučić ostao na klupi u remiju Real Sociedada! Ćaleta Car odigrao svih 90 minuta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS

Celta je tako i dalje jedina momčad u ligi bez pobjede. Klub iz Viga je upisao sedmi remi ove sezone. Real Sociedad je s ovim bodom napustio samo dno ljestvice te je preskočio Oviedo i Gironu

Nogometaši Celte i Real Sociedada su odigrali 1-1 u Vigu, u susretu devetog kola španjolske La Lige, čime su obje momčadi ostale u donjem domu ljestvice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Borna Sosa i Luka Sučić 05:01
Borna Sosa i Luka Sučić | Video: Mato Galić/24sata

Celta je povela golom Durana u 20. minuti, ali na samom kraju prvog dijela domaćin je ostao s igračem manje zbog drugog žutog kartona Starfelta. Sve do 90. minute Celta se uspješno branila i odolijevala s igračem manje, ali je tada Carlos Soler pogodio za konačnih 1-1.

Cijelu utakmicu za goste je odigrao hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, dok je Luka Sučić ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Golove pogledajte OVDJE

Celta je tako i dalje jedina momčad u ligi bez pobjede. Klub iz Viga je upisao sedmi remi ove sezone. Real Sociedad je s ovim bodom napustio samo dno ljestvice te je preskočio Oviedo i Gironu, premda ima isti broj bodova kao i ta dva kluba.

