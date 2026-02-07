Obavijesti

SJAJNO SE SNAŠAO

VIDEO Pogledajte bizaran gol Luke Sučića! Uslijedila ozljeda...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sučiću je ovo prvi gol sezone u La Ligi u 10. nastupu, iako je protiv Elchea tek peti put krenuo od prve minute. Sociedad se nalazi na sredini ljestvice, ali peto mjesto i europske pozicije vrlo su blizu

Real Sociedad je dočekao Elche na domaćem terenu u sklopu 23. kola La Lige, a domaćin je poveo u 24. minuti. Zabio je Luka Sučić.

Bila je to brza akcija igrača "La Reala" po desnoj strani, a hrvatski veznjak ju je ispratio iz pozadine. Dobio je povratno dodavanje od Guedesa i prvo promašio loptu desnom nogom, ali onda ju lijevom pospremio u mrežu gostiju. Gol i ozljedu Sučića pogledajte OVDJE

Nažalost, hrvatski veznjak se ozlijedio i morao je napustiti igru prije nego su domaćini izveli loptu s centra. Kapetan Sociedada je tješio Sučića, a Hrvat je odmahivao rukom. Kakav peh...

Sučiću je ovo prvi gol sezone u La Ligi u 10. nastupu, iako je protiv Elchea tek peti put krenuo od prve minute. Sociedad se nalazi na sredini ljestvice, ali peto mjesto i europske pozicije vrlo su blizu. 

