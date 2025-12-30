VIDEO Luka Vušković dobio nagradu za svoje remek djelo. Vrijedi pogledati i nekoliko puta

Luka Vušković (18) igra odličnu sezonu u njemačkom prvoligašu HSV-u, a to potvrđuje nova individualna nagrada. Bundesliga je njegov pogodak protiv Werder Bremena proglasila golom prosinca. HSV i Werder igrali su 7. prosinca utakmicu 13. kola i pobijedili 3-2. Hrvatski stoper je u 75. minuti zabio nevjerojatan gol za vodstvo (2-1) svoje momčadi.

Portugalac Fábio Vieira izveo je slobodan udarac s lijeve strane. Oštra lopta išla je u srce šesnaesterca, no činilo se da je preletjela Vuškovića, koji je bio okrenut leđima golu i pod pritiskom Werderova igrača Jensa Stagea. Većina nogometaša ne bi posegnula za potezom mladog stopera koji je u delirij bacio sve prisutne navijače, suigrače te komentatora i bez premca osvojio nagradu za najljepši gol njemačkog prvenstva u prosincu.

Nakon utakmice, skromni Vušković rekao je da ne zna je li to najbolji gol njegove karijere, no sigurno mu je "najdraži".

- Imao sam i malo sreće. U toj situaciji nisam mogao ništa drugo napraviti.

Hrvatski reprezentativac je nakon novog ažuriranja vrijednosti nogometaša na Transfermarktu drugi najvrjedniji Hrvat (40 milijuna eura) iza Joška Gvardiola (70 milijuna eura). Nalazi se trenutačno na posudbi do kraja sezone u HSV-u iz Tottenhama. Odigrao je 15 utakmica ove sezone i dao dva gola. Na meti je mnogih europskih velikana, a najviše je za njega zagrizla Barcelona koja ima velikih obrambenih problema ove sezone.

Foto: Christian Charisius/DPA

U HSV je došao i zbog brata Marija koji do studenog 2026. odrađuje suspenziju radi dopinga. Njemu u čast nosi i broj 44, a ima i tetovažu sa svojim i likom brata. Nakon što je lopta završila u mreži, Vušković se demonstrativno postavio pred navijače, pokazao broj na dresu, a slavlje završio pokazujući na tetovažu na lijevoj podlaktici.

- To je tetovaža mene i mog brata. Svi znaju što se dogodilo s mojim bratom. Svi znaju da je on dobar igrač i dobra osoba. On to ne zaslužuje.

Foto: R4088 Marcel von Fehrn

HSV je trenutačno 13. u njemačkom prvenstvu sa 16 bodova u 15 odigranih kola. Četiri su boda iznad relegacijske zone i do kraja sezone očekuje ih borba za ostanak. Jedna su od lošijih ekipa što se tiče zabijenih golova, dali su ih tek 16, a primili 25.