KATALONIJA ZOVE

U srcu Barcelonine obrane bit će hrvatski dvojac? Europski div je ozbiljno zainteresiran za obojicu

Piše Ivan Kužela,
U srcu Barcelonine obrane bit će hrvatski dvojac? Europski div je ozbiljno zainteresiran za obojicu
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Joško Gvardiol i Luka Vušković budućnost su hrvatske reprezentacije, a za obojicu se interesira jedan od najvećih europskih klubova Barcelona. Obojica 'vatrenih' igraju odlično ove sezone u svojim klubovima

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja Joško Gvardiol (23) prvi je na listi želja Barcelone, a prema pisanju njemačkog Hamburger Morgenposta skauti Barcelone su početkom prosinca došli gledati hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića (18) koji je trenutačno u HSV-u na posudbi iz Tottenhama. Barcelona obojicu vidi u svojim planovima, a konkretnije poteze oko njihovih dovođenja povući će početkom nadolazećeg ljeta.

Zanimljiv scenarij mogao bi se dogoditi na stoperskim pozicijama Barcelone ako Katalonci odluče dovesti hrvatski dvojac. Gvardiolu ugovor s 'građanima' istječe 2028. godine, a Vuškoviću sa 'spursima' 2030. godine. Prema Transfermarktu nogometaš Cityja vrijedi 70, a tinejdžer 40 milijuna eura.

Barcelona posljednjih nekoliko sezona proživljava teško financijsko razdoblje zbog kojeg nije bila u mogućnosti dovoditi skupocjene nogometaše. Otvorenjem renoviranog Spotify Camp Nou stadiona imat će veći priljev novca, a hrvatski dvojac ispao bi ih više od njihove tržišne vrijednosti (110 milijuna eura).

Carabao Cup - Quarter Final - Manchester City v Brentford
Foto: Peter Powell

Hrvatski duo zaigrao je prvotno zajedno na kvalifikacijskoj utakmici za SP Hrvatske i Češke 9. lipnja kad je Vušković u igru ušao u 88. minuti te cijeli susret Hrvatske i Farskih Otoka 14. studenog. Vušković je mladi reprezentativac koji ima još prostora za napredak dok je Gvardiol s 23 godine prošao mnoštvo velikih utakmica u dresu Cityja, Leipziga i Dinama te bi mogao biti savršeni mentor mladom Splićaninu. Zasigurno ćemo ih u budućnosti gledati u dresu 'vatrenih', a s obzirom na interes Katalonaca, možda i u dresu Barcelone. 

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Barcelona je ozbiljno 'zagrizla' za Gvardiola u kojem vide standardnog prvotimca kao vođu njihove trenutačno loše obrane. Vušković se u toj priči spominje kao budući prospekt, ali s obzirom na formu i trenutačne igre Barceloninih stopera 18-godišnjak ima realne šanse zaigrati u početnom sastavu katalonskog giganta. 

Fussball, Bundesliga [Bundesliga], TSG 1899 Hoffenheim - HSV Hamburg Hamburg
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Ovo nije prvi put da se ime Luke Vuškovića povezuje s europskim divom. Još dok je kao 16-godišnjak rušio rekorde u dresu Hajduka, skauti Barcelone su ga imali u svojim bilježnicama. No, sada je situacija drugačija, Vušković više nije samo talent iz HNL-a, već igrač koji se neprestano dokazuje u zahtjevnom njemačkom nogometu.

