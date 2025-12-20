U srcu Barcelonine obrane bit će hrvatski dvojac? Europski div je ozbiljno zainteresiran za obojicu

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja Joško Gvardiol (23) prvi je na listi želja Barcelone, a prema pisanju njemačkog Hamburger Morgenposta skauti Barcelone su početkom prosinca došli gledati hrvatskog reprezentativca Luku Vuškovića (18) koji je trenutačno u HSV-u na posudbi iz Tottenhama. Barcelona obojicu vidi u svojim planovima, a konkretnije poteze oko njihovih dovođenja povući će početkom nadolazećeg ljeta.

Pogledajte VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

Zanimljiv scenarij mogao bi se dogoditi na stoperskim pozicijama Barcelone ako Katalonci odluče dovesti hrvatski dvojac. Gvardiolu ugovor s 'građanima' istječe 2028. godine, a Vuškoviću sa 'spursima' 2030. godine. Prema Transfermarktu nogometaš Cityja vrijedi 70, a tinejdžer 40 milijuna eura.

Barcelona posljednjih nekoliko sezona proživljava teško financijsko razdoblje zbog kojeg nije bila u mogućnosti dovoditi skupocjene nogometaše. Otvorenjem renoviranog Spotify Camp Nou stadiona imat će veći priljev novca, a hrvatski dvojac ispao bi ih više od njihove tržišne vrijednosti (110 milijuna eura).

Foto: Peter Powell

Hrvatski duo zaigrao je prvotno zajedno na kvalifikacijskoj utakmici za SP Hrvatske i Češke 9. lipnja kad je Vušković u igru ušao u 88. minuti te cijeli susret Hrvatske i Farskih Otoka 14. studenog. Vušković je mladi reprezentativac koji ima još prostora za napredak dok je Gvardiol s 23 godine prošao mnoštvo velikih utakmica u dresu Cityja, Leipziga i Dinama te bi mogao biti savršeni mentor mladom Splićaninu. Zasigurno ćemo ih u budućnosti gledati u dresu 'vatrenih', a s obzirom na interes Katalonaca, možda i u dresu Barcelone.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Barcelona je ozbiljno 'zagrizla' za Gvardiola u kojem vide standardnog prvotimca kao vođu njihove trenutačno loše obrane. Vušković se u toj priči spominje kao budući prospekt, ali s obzirom na formu i trenutačne igre Barceloninih stopera 18-godišnjak ima realne šanse zaigrati u početnom sastavu katalonskog giganta.

Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Ovo nije prvi put da se ime Luke Vuškovića povezuje s europskim divom. Još dok je kao 16-godišnjak rušio rekorde u dresu Hajduka, skauti Barcelone su ga imali u svojim bilježnicama. No, sada je situacija drugačija, Vušković više nije samo talent iz HNL-a, već igrač koji se neprestano dokazuje u zahtjevnom njemačkom nogometu.